Martha Figueroa llama "interesada" a Belinda, por su relación con Nodal

Tiene poco más de una semana que Christian Nodal y Belinda revelaron su romance, y desde entonces se han convertido en el tema del momento dentro del medio del espectáculo.



Ellos no han dejado de celebrar su relación en redes sociales y han concedido algunas entrevistas a los espacios de Tv Azteca, pero a pesar de esto mucha gente aún no duda del amor entre ellos.



Ellos no han dejado de celebrar su relación en redes sociales y han concedido algunas entrevistas a los espacios de Tv Azteca, pero a pesar de esto mucha gente aún no duda del amor entre ellos.



View this post on Instagram



No puedo explicar la felicidad que me dio compartir el escenario contigo por primera vez, que es donde podemos ser nosotros mismos y a través de nuestra música conectar con el corazón de las personas, ojalá nuestro amor ayude a sanar muchos corazones rotos… Este es el principio de muchas canciones más juntos mi amor, te amo 🐭🤍🐼



A post shared by Beli (@belindapop) on Aug 10, 2020 at 9:25pm PDT



Una de las incrédulas es Martha Figueroa quien ya aceptó que sí existe una relación Nodal y Belinda, sin embargo lanzó algunos comentarios en contra de la intérprete de Luz sin gravedad.



View this post on Instagram

🐭🤍🐼

A post shared by Beli (@belindapop) on Aug 10, 2020 at 8:28pm PDT



En la más reciente edición del programa Con permiso, donde Martha labora junto a Juan José Origel, Figueroa dijo que supuestamente, Nodal le había comprado casa a Belinda. ’Me contaron que Christian le compró una casa ya a Belinda, (ella) vivía en una casa que no era propia, o sea, rentaba y vivía ahí con sus papás y su hermano (…) Y le compró una casa’.



Y siguió, ’sí andan Belinda y Christian Nodal que son la pareja del momento, que no es cierto que sea montaje. Te voy a decir lo que yo creo, ok sí andan pues, pero de que sea un amor bilateral no me suena. Siento que nada más una persona quiere a la otra y la otra parte nada más está interesada’, señaló.



Martha nunca mencionó el nombre de Belinda como la parte interesada, pero si dio a entender que era ella.