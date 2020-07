Martha Sánchez Néstor: La justicia social no se hace con discurso sino también con presupuesto

Con la tesis de que las polítias públicas para disminuir la desigualdad en México están estancadas, la ativista de Derechos Humanos indígenas, Martha Sánchez Néstor, dijo que para hacer realidad la justicia social no sólo se necesita discurso, sino también presupuesto, esto debido al recorte fianciero que el Gobierno de México ejecutó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el ejercio económico de 2020.



Y es que pese al poco apoyo económico de los diferentes gobiernos, a la discriminación y precarios servicios de salud y educación para lo pueblos originarios, los indígenas han conquistado terrenos en temas económicos y organizacionales, ’no estoy diciendo que necesitamos dinero porque todo lo que hemos hecho, se ha logrado con muy pocos recursos, sin embargo, como Estado debe haber una armonización en todos los aspectos gubernamentales incluidos los indígenas y afromexicanos’, detalló.



Cabe mencionar que la dirigente, originaria de Xochistlahuaca, fue propuesta por organizaciones indígenas para dirigir el Consejo Nacional para Prevenir la

Disriminación (CONAPRED), esto ante la renuncia de Mónica Maccise el pasado 18 de junio. Ante esto el presidente de México Andrés Manuel López Obrador advirtió que la nueva titular será una mujer indígena, no obstante, también sugirió la desaparición del organismo por los pocos resultados obenidos para erradicar el racismo en México.



Ante dicho panorama, Martha Sánchez mencionó que de llegar a dirigir el CONAPRED su trabajo se basará en la colectividad para atender las cinco mil denuncias recibidas al año. Sostuvo que todas las mujeres indígnas tienen la legítima candiatura por haber nacido en este país, sin embargo, opinó que lo más importante es la trayectoria y proyectos realizados a favor de los pueblos originarios.



Por otro lado subrayó que el recorte presupuestal ha afectado duramente a las Casas de Mujeres Indígenas (Camis), cuyo proyecto se estructuró con base en un estudio realizado en tres estados de la República (Michoacán, Oaxaca y Guerrero). Las Camis atienden a mujeres mayormente en situación de embarazo, por eso reprochó que ’no se debe quitar el apoyo a los desiguales’.



A pregunta expresa sobre qué machismo pesa más viniendo de un hombre o una mujer, Martha Sánchez Néstor consideró que el machismo es condenable venga de donde venga, sólo por la intención de sugerir que las féminas son inferiores que los varones.



Asimismo, la feminista denunció la violencia política de género que orquesta la lideresa priista Aceadeth Rocha, pues se ha generado una ola de desinformación por haber aparecido en la Revista Forbes en la lista de las 100 mujeres con mayor incidencia política en su país, más no significa que la amuzga sea millonaria.



Lamentó que su trayectoria en defensoría por los desprotegidos sirva para amañar políticamente su imagen que está respaldada por diversas organizaciones latinoamericanas indígenas, además del apoyo de los cientos de pueblos originarios en los que su labor ya rindió frutos y que la convierten en un referente de Guerrero a nivel nacional e internacional.