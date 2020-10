Martín Moreno, mal escritor

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que Martín Moreno es mal escritor y vive de la explotación de la ignorancia luego de que expresara que se volvieran los tiempos de la Inquisición, quemaría vivos a los morenistas en la Plaza de la Constitución, lo cual es un signo de intolerancia con lo cual fomenta el discurso de odio en el país.



Y aunque el escritor ha tratado de desmentir y de disculparse por su dicho, el Presidente basó su opinión en el sentido de que ya había externado, antes de los comicios presidenciales, que no votaría por él, y con lo manifestado, demuestra que hay intolerancia hacia el avance democrático en el país y con los cambios que se vienen realizando.



Podría decirse que AMLO no encuentra calidad literaria en los trabajos de Martín Moreno y que éste utiliza su talento para beneficiarse de quienes no lo tienen, pero en uno u otro sentido, Moreno no cumple con el propósito esencial del trabajo intelectual: conducir, guiar, orientar o fomentar la convivencia pacífica de la sociedad.



Su talento es utilizado para crear división y fomentar la violencia, regresar a tiempos cavernarios en donde se imponía la razón de unos cuantos para la explotación de las mayorías, a las que se sometía y se les trataba con el látigo del desprecio, de la humillación y del rechazo a la vida de los seres más desprotegidos. Tiempos que ya pasaron a la historia como los más dramáticos de la humanidad.



TURBULENCIAS

Un millón de víctimas de la violencia



En Bavispe, Sonora, al inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional en plena sierra, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los últimos 15 años el número de víctimas de la violencia en el país es de más de un millón, lo cual da idea de la creciente violencia en el país derivado de múltiples factores, pero principalmente políticos, principalmente por la intolerancia con la que se manejan los asuntos públicos y lo más lamentable es que, quienes deberían guiar a la sociedad con sus luces, hacen todo lo contrario. Tal es el caso del mercenario escritor Martín Moreno… En Sonora el presidente López Obrador reconoció el trabajo del secretario de Seguridad, Alfonso Durazo Montaño, principal aspirante a suceder a la gobernadora priista Claudia Pavlovich, originario de Bavispe, y quien, junto el resto de los integrantes del Gabinete de Seguridad, no ha fallado a las reuniones de las 6 de la mañana para revisar todo lo que ocurre en la materia en el país. En Bavispe el jefe de los LeBaron, Kenneth Miller, al hablar en nombre de las familias agraviadas con la ejecución de nueve de sus integrantes, luego de recordar que llegaron al país en 1885, pidió justicia para su familia pero reiteró que en el país no debe haber justicia selectiva, sino para todos… En Oaxaca, al alcalde Oswaldo García Criollo, quien se encuentra aislado luego de dar positivo a Covid-19, se le acumulan los problemas por decisiones tomadas con fines mercantiles, desconocimiento o mala fe, pero que afectan a la comunidad. Dañó con su negligencia valiosos centenarios de lndia del zócalo, autorizó -o no lo tomaron en cuenta- su sustitución por un higo no propio para espacios urbanos, insiste en vender la reserva ecológica del Cerro del Crestón y ha autorizado la instalación de juegos mecánicos en la Alameda de León, invitando a los niños y a sus padres a asistir a ellos en plena contingencia sanitaria. Ojalá y haya un regidor cuerdo que detenga tantas agresiones a la ciudad de Oaxaca fomentadas desde el Cabildo de la ciudad…



