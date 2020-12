Martínez Sidney a Evodio: ’Estoy con el proyecto ganador’

Mediante un llamado contundente a empresarios y sociedad en general, el ex secretario general de Acción Nacional, Alejandro Martínez Sidney dio su apoyo fraterno al candidato a la gubernatura de Guerrero, Evodio Velázquez Aguirre y expresó que la alianza a nivel nacional es la ruta para lograr el triunfo en Guerrero



En conferencia de prensa, celebrada este viernes en un hotel de la costera de Acapulco, el también ex candidato a senador manifestó que se suma al proyecto de Velázquez Aguirre, y lamentó que en el que fuera su instituto político, no haya candidato natural para la contienda de 2021.

Martínez Sidney recibió el respaldo de la Federación de la Cámara Nacional del Comercio en Guerrero que constituyen mujeres y hombres con empresas de distritos giros comerciales, quienes momentos antes expresaron su lealtad y confianza hacia sus aspiraciones.



“Hoy estoy seguro que nos situamos en el proyecto ganador, la alianza a nivel nacional es de facto y aunque el PAN me ha visto crecer, es necesario marcar una ruta que genere un cambio real en la sociedad y que sea una opción viable y con credibilidad como lo representa Evodio Velázquez”, manifestó Martínez Sidney.