MÁS 50 DÍAS EN CASA Y SIN COMIDA, Ixtapaluca Mex,

Ixtapaluca, Estado de México .- Han pasado más de 50 días desde el inicio de la crisis alimentaria que padecen miles de mexiquenses en el país, derivado de la cuarentena por el Covid-19, sin embargo, el gobierno estatal y federal se muestra indiferente a la demanda popular de alimentos, exigencia de familias que no cuentan con recurso para sobrevivir durante el aislamiento.



Los mexiquenses afectados manifiestan que es difícil seguir la regla de quédate en en casa cuando no hay alimentos para hacer frente al encierro obligatorio, por lo que, ciudadanos de las colonias populares y comunidades del municipio de Ixtapaluca continúan protestando ante la falta de apoyo gubernamental.



A través de una campaña de denuncia en redes sociales, así como con trapos y cartulinas a las afueras de los domicilios y redacción de cartas es como habitantes de este municipio mexiquense prosiguen con una pertición a las autoridades estatales y federales: la implementación urgente de un programa de canasta básica que permita aminorar el riesgo de hambruna durante el tiempo que resta de la cuarentena.



’Solicito de apoyo alimenticio, soy una persona de la tercera edad y vivo sola, por la contingencia no he podido salir a vender mis dulces que es con lo que me sostengo, por favor pido de su apoyo ya que no tengo para comer’, expresó Zeferina Mejía Lara, habitante del municipio de Ixtapaluca.



Los afectados de las distintas comunidades del municipio aseguraron que seguirán exigiendo a las autoridades gubernamentales que se ponga en marcha un programa alimenticio en beneficio de las familias humildes, pues afirman que el hambre se vive cada vez con mayor intensidad en los hogares.



Dichas protestas, informó el dirigente social de la zona, Carlos Enríquez Santos, han trascendido como un movimiento de denuncia bajo el nombre #TraposBlancosMX, cuyo hashtag va tomando relevancia ante el constante silencio de los gobiernos que presiden Andrés Manuel López Obrador y Alfredo del Mazo respecto a la necesidad de alimentos.