Más cultura y educación

Querido lector, es un gusto poner a su alcance las ideas, los eventos, lo que sucede en nuestro país, me gustaría decirles que México ha cambiado, que vamos para adelante, pero, desafortunadamente no es así. La violencia que vivimos, el covid, el encierro, la economía entre otras muchas cosas, lo peor para lo que no tengo respuesta es ¿para qué queremos más partidos políticos? 5 mil 239 millones de pesos del erario es lo que se les d a los partidos políticos.



Ahora con tres más, me imagino que va a subir ésta cantidad, sigo pensando que es mejor tener 4 o 5 partidos políticos a lo mucho, la mayoría de ellos se vuelven ’coalición’ apoyan a los partidos grandes ya existentes, afortunadamente a Felipe Calderón le rechazaron partido, después de todo el dinero que acumuló ¿para que quiere más? bueno, le quitaron su pensión, para el ’chupe’ si le ha de quedar, por lo menos para unos ’tonayas’.



Si con los que están, no se ponen de acuerdo, ahora con más… Es incomprensible, por otra parte los fideicomisos que están quitando se me hace algo nefasto, tal vez un 50%. Lo que creo que debió de hacer el Presidente es: Investiguen quién desvía recursos, quienes no utilizan el dinero para proyectos, si hay intermediarios y quitarlos, pero quitar los apoyos a ciencia, tecnología, cultura, cine y la protección a periodistas, si duele, bueno a mi ni un centavo me tocaba de ahí.



Hay creadores en todas las áreas, investigadores y demás personas con planes y proyectos ¡hay talento en México! ¿por qué no explotarlo? ’según se va a seguir dando ese apoyo’ espero que no sea como siempre, solo para los ’cuates’ las amistades de los que ahora van a manejar ese dinero, la gran parte va para medicinas, repito ’según’ pero con eso de que se roban las medicinas ya no se que pensar.



Hay personas que piensan en los demás, que ayudan y apoyan a las tradiciones, a los artesanos, a mucha gente que tiene la necesidad de ’sobrevivir’ para muestra un botón, una tecla o como se diga ahora. Casa Manu ubicada en el corazón de la ciudad (Donceles 54) tuvo la idea de juntar a grandes artistas, luchadores, y grandes artesanos para promover sus productos, darle trabajo a las personas, un lugar donde cualquiera puede ir a consumir trabajo de nuestra gente, de nuestro pueblo.

Hubo son Huasteco a cargo del Trío Regional del Valle y Ballet Folclórico Ollin Cuautli CDMX, no existió la alfombra roja para recibir a las celebridades que apoyaron la idea y el proyecto, pero eso si, una alfombra muy mexicana, la cual recibió al Fantasma, Fuerza Guerrera Nueva Generación, Guerrero azteca, Emperador Azteca Ciclón Ramírez Jr. Los cuales por la afectación de la pandemia, han dejado de presentarse e las arenas del país, sin embargo llevaron máscaras, playeras, cubre-bocas para venta al público.



La participación de América Ramírez ’la Mexicana’ que robó suspiros durante el evento, Danilo ’ujus, ujus’ que se enfocaron en admirar las artesanías expuestas por toda esa gente bella que lleva muy en alto el nombre de México y se región: Arte wixarica de Nayarit, Arte en cobre de Michoacán, Huarache artesanal de Colima, plata de Taxco y oro viejo de la CDMX.



Esperemos que pase todo éste mal momento y regresemos a una normalidad ’normal’ que los encargados de cultura y artes (sin dejar a un lado la ciencia, tecnología, deporte y derechos humanos, entre otros) hagan algo para reactivar la vida, la economía y vean por todos los mexicanos (sueño ’guajiro’).



Como siempre querido lector, usted tiene la última palabra, consuma productos mexicanos, apoyen el talento que hay en México y no deje de visitar y comprar en Casa Manu.