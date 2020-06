Más daño hace la CFE a los pobres

Electricidad más cara del planeta

Rescatar un barril hueco, grave error

El más perjudicado es el Pueblo Sabio





Si te sorprenden tus males, cuenta tus comidas.

Anneo Séneca, filósofo romano.







La Comisión Federal de Electricidad es un lastre para las finanzas públicas del país. No es culpa de la Cuarta Transformación, lo entendemos perfectamente. Se trata de una cadena de varios sexenios desde que el gobierno de Adolfo López Mateos nacionalizó el servicio eléctrico del país. Era para el beneficio de los mexicanos.



En aquellos momentos, disminuyó el precio de la electricidad. Se crearon varias obras que fueron espectaculares, gracias a la política económica neoliberal del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. En esos momentos, con una nueva estrategia administrativa, se convirtió en una empresa productiva.



Sin embargo, a la llegada del socializante Luis Echeverría, quien quería ser socio o dueño de las empresas de todo el sector productivo, dejó crecer la corrupción sindical, laboral y, obviamente, de sus directivos en las dos empresas del sistema: la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y la Comisión Federal de Electricidad.



Esta última, con un sindicato charro y afín al gobierno priísta, fue la que recibió la tecnología. Dejaron la CLFC en condiciones de abandono. Sus plantas, tanto hidroeléctricas como Necaxa e Infiernillo, se desmoronaran y sus sistemas pasaran a ser de las menos rentables del mundo. Esto llevó a la administración de Felipe Calderón Hinojosa, a desaparecer a esta empresa que era un nido de corrupción e ineficacia, que reposaba en las finanzas nacionales.



Esta breve referencia histórica nos lleva a reflexionar sobre la permanencia de la CFE a pesar de todo, como un monopolio de gobierno. No nos quieran tomar el pelo con que se trata de una empresa ’productiva’ del Estado. Se trata únicamente de una empresa quebrada que por más dinero que se le inyecte no lograrán recuperarla.



En cambio, día a día, para exprimir utilidades de la CFE, será necesario incrementar las tarifas de energía eléctrica. Vemos que, en actos desesperados de la Cuarta Transformación, bloquee las nuevas energías que son más eficientes, no contaminan y, lo más importante, son más baratas para el consumidor. Esto significa que tú, yo o cualquier persona o empresa disminuirán sus costos, no tendremos contaminación atmosférica con la quema de carbón mineral para producir electricidad.



El gobierno quiere una fuente de ingresos más. Quiere que venga ese dinero de los contribuyentes y, en este caso, de los consumidores de energía eléctrica. El costo social y ecológico no les importa. No les interesa la eficiencia, solo sacar dinero de dónde sea con el fin de mantenerse en el poder mediante regalos a sus clientes electorales.



Por favor, es importante que el gobierno sea eficiente en el manejo presupuestal. No lo despilfarre en la compra de votos. Que el Legislativo promulgue una ley como lo han hecho varios países con democracias desarrolladas, que quienes reciban algún beneficio del gobierno, no tengan derecho al voto. Esos programas de dádivas, son para mantenerse en el poder. Comprar la voluntad, la simpatía y los votos. En esos procesos hay enorme corrupción que no es detectada porque nadie lo denuncia, por recibir unos cuantos pesos al bolsillo.



El país en ese proceso, se va a la cañería. Se acaban las clases medias y la pobre simplemente se mantiene en la mediocridad republicana.



Necesitamos un país en donde se reparta la riqueza, no se distribuya la pobreza.



PODEROSOS CABALLEROS:En 2016, 17 empresarios restauranteros y hoteleros de una zona de la playa de Tulum, en Quintana Roo, fueron desalojados y despojados de sus negocios por golpeadores profesionales. A casi cuatro años de estos sucesos (16 junio 2016), los propietarios se han enfrentado a enredados procesos legales y topado con la cerrazón del juez federal, Ricardo Ruiz de Hoyo Chávez. Actualmente, las pérdidas de los empresarios suman los 300 millones de dólares, ya que las propiedades fueron destruidas. Este caso ya llegó al escritorio del ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, e incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a este tema y comentó que espera se haga justicia y si hay corrupción se persiga y castigue. *** Alexander Gómez, de escasos 16 años, fue asesinado en Acatlán de Pérez, en Oaxaca por un grupo de policías. El autor del asesinato, dijo cínicamente, que no fue de ’mala fe’. Otros dos jovencitos fueron secuestrados y molidos a golpes por policías de Huitzo, también en esa entidad gobernada por Alejandro Murar. Aunque son policías municipales, no puede dejarse pasar que la policía sea un dolor de cabeza de la sociedad. Si bien en los gobiernos de Morena, dicen que no buscar represión, pero encontramos corrupción. Esto es muy grave. *** La Comisión Nacional de Hidrocarburos aprobó la modificación al plan de exploración presentado por Shell en el contrato de aguas profundas AP-PG06. En esa zona, de aguas profundas del Golfo de México a 155 kilómetros al noreste de Tampico, Tamaulipas, hay una zona de exploración para detectar petróleo en una superficie de mil 890 kilómetros cuadrados. Esto le da oportunidad a la petrolera Shell dar más tiempo para la perforación de pozos exploratorios. Esto no le gustó, nos dicen, a la secretaria de Energía, Rocío Nalhe.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA:Después de la pausa mundial que hemos vivido, KIO Networks, bajo la dirección de Sergio Rosengaus, anunció la iniciativa ’Tú pones las ideas. KIO lo hace posible’, el objetivo es sumar ideas para convertirlas en un detonador de los proyectos que incentivarán la economía de México. Pueden participar estudiantes, académicos y startupsque quieran aportar ideas que tengan un enorme impacto en beneficios de diversos sectores como turismo, salud o educación y necesiten de la tecnología para hacerlas realidad. Las ideas elegidas obtendrán una alianza con KIO Networks para la implementación de su proyecto. El periodo de registro es del 8 de junio al 5 de julio en la página web www.kionetworks.com/lohaceposible.







