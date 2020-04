Más de 100 mil personas recuperadas de COVID-19 OMS

El titular de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó este viernes que a nivel mundial más de 100 mil personas ya se han recuperado del coronavirus COVID-19, mientras que más de medio millón de casos han sido confirmados.

Informó que debido a que faltan de 12 a 18 meses para desarrollar una vacuna que sea efectiva contra la enfermedad, se están buscando terapias que ayuden al tratamiento de los pacientes a través del Ensayo de la Solidaridad, en el que los primeros participantes de Noruega y España se inscribirán en breve.



’Cuantos más países se unan a la prueba, más rápido tendremos resultados. Mientras tanto, pedimos a las personas y países que se abstengan de utilizar terapias que no han demostrado ser efectivas en el tratamiento de COVID-19’, dijo.



El ensayo, en el que participan más de 45 países y es dirigido por la OMS, comparará la seguridad y eficacia de cuatro medicamentos diferentes o combinaciones de ellos contra COVID-19, lo que reducirá el tiempo para generar evidencia sólida sobre su funcionamiento.



El director de la OMS recordó que la historia de la medicina está llena de ejemplos de medicamentos que funcionaron en papel o en un tubo de ensayo, pero que no en humanos o que resultaron dañinos.



’Durante la epidemia de ébola más reciente, por ejemplo, se descubrió que algunos medicamentos que se creían eficaces no lo eran tanto como otros cuando se compararon durante un ensayo clínico. Debemos seguir la evidencia. No hay atajos’, mencionó.



Enfatizó que es necesario asegurarse que el uso de medicamentos no comprobados no genere una escasez para tratar enfermedades para las cuales han demostrado ser eficaces.



’A medida que la pandemia evoluciona y más países se ven afectados, estamos aprendiendo más y más lecciones sobre lo que funciona y lo que no’, finalizó.



Notimex