Más de 270 mil amas de casa reciben el Salario Rosa en apoyo a la economía familiar: Alfredo del Mazo

Encabeza mandatario el primer evento masivo a distancia, y garantiza que seguirá apoyando a las jefas de familias de toda la entidad.

•Acentúa el papel que las amas de casa tienen en esta contingencia, pues son quienes procuran el bienestar de las familias.



Santiago Tianguistenco, Estado de México, 28 de julio de 2020. Al retomar la entrega de apoyos del programa Salario rosa, en el primer evento masivo que encabezó a distancia, el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza afirmó que los apoyos de este programa no han dejado de otorgarse durante la actual contingencia, e informó que más de 270 mil mujeres reciben recursos para sus gastos y apoyar la economía familiar.



"Este programa del Salario rosa nunca se detuvo, hoy apoyamos a más de 270 mil mujeres en todo el Estado de México, que reciben de manera puntual su Salario rosa, y que les ayuda a apoyar la economía familiar", aseguró.



En este evento, en el que vía Zoom saludó y platicó con beneficiarias reunidas en grupos no mayores a 15 personas, en 50 casas de siete municipios, el mandatario estatal afirmó que su administración continúa respaldando a las amas de casa mexiquenses durante la actual contingencia sanitaria, y dijo que a pesar de las dificultades que representa la pandemia, las jefas de familias seguirán recibiendo este recurso ya que impulsa la economía de sus familias.



Asimismo, apuntó que el Salario rosa cuenta con un nuevo formato que evita las aglomeraciones, pues el objetivo es seguir apoyando a las mujeres sin exponerlas a posibles contagios.



"Estamos retomando este programa del Salario rosa de una forma un poco especial, porque como ustedes saben hoy todavía seguimos en la etapa de la pandemia, aunque ya estamos en la fase naranja. Son 50 casas que nos están viendo el día de hoy, desde este nuevo formato del Salario rosa, que vamos a irlo mejorando poco a poco porque es algo nuevo, es algo que apenas estamos explorando pero lo más importante, a pesar de que son momentos difíciles, queremos que este programa siga, que no se detenga y que todas las amas de casa puedan ir recibiendo este programa", mencionó.



En el Tecnológico de Estudios Superiores de

Tianguistenco, donde asistieron 50 beneficiarias del programa, Alfredo Del Mazo saludó vía remota a algunas de las 800 amas de casa que este día se incorporan al programa, de los municipios de Atizapán, Capulhuac, Lerma, Ocoyoacac, Texcalyacac, Xalatlaco y Tianguistenco, a quienes informó que la entrega de las tarjetas será a domicilio, para ofrecerles una mayor seguridad.



"Hoy estarán recibiendo ahí, en sus casas, la tarjeta del Salario rosa, hoy se convierten en beneficiarias del Salario rosa, hoy cada una de ustedes, las que están aquí presentes y las que están en sus casas, son más de 800 mujeres, más de 800 amas de casa que hoy estarán recibiendo este programa, y que así como lo reciben el día de hoy, lo estarán recibiendo de manera permanente. Muchísimas felicidades a todas las que reciben el Salario rosa por primera vez", puntualizó.



Tras recordar que en la entidad ya comenzaron a retomarse las actividades, el Gobernador enfatizó la importancia de seguir siendo muy cuidadosos con las medidas preventivas, con la higiene, con la sana distancia y con el uso del cubrebocas para prevenir enfermedades.



Aseguró que su administración hace todo el esfuerzo posible para prevenir contagios de COVID-19, y recalcó que también está consciente de lo importante que es apoyar a la economía, pues consideró que muchas familias pasan por momentos complicados y es necesario esforzarse para salir adelante. Para ello, dijo, la administración estatal cuenta con diversos programas que apoyan a quienes atraviesan dificultades por la contingencia.