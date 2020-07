Más de 3 mdp, la pérdida económica de restauranteros de Taxco, dice dirigente

Taxco restaurantes pérdida económica



Taxco, 16 de julio. Más de 3 millones de pesos fueron las pérdidas que tuvo el sector restaurantero por la emergencia sanitaria del Covid-19, lamentó el presidente de Restauranteros Unidos de Taxco, Omar Córdova.



Denunció que la pandemia afectó directamente a 300 familias que trabajan en los restaurantes de Taxco al dejarlos en el desempleo por el cierre temporal de los negocios.



Lamentó que en este tiempo se haya documentado una pérdida de más de 3 millones de pesos, y solo dos cierres de negocios.



Aseguró que los establecimientos con giro de restaurantes se vieron en la necesidad de cerrar, sin embargo, algunos fueron beneficiados por el gobierno federal.



Incluso, criticó que los créditos sirvieron no para continuar con el negocio, sino que fue para cubrir los adeudos; en todo caso ’hay mayor endeudamiento que apoyo’.



Se quejó que el gobierno federal haya implementado las acciones para que estuvieran trabajando por un momento, pero no hubo perspectiva para los problemas siguientes.



Señaló que los lineamientos sanitarios ’nos limitan a seguir, porque no sabemos como se aplican y por lo tanto nos multarán’.



’Si en ocasiones cuando tienes una afluencia con los visitantes muy buena, ahora pues se tendrá que medir para evitar los contagios’, añadió.



Por eso pidió que para la línea del gremio restaurantero, se tenga un apoyo en Taxco, y poder sobrevivir.



Informó que por el cierre el gremio perdió más de 3 millones de pesos en consumos y ’eso es poco, porque no se habla de los negocios nuevos sino de los que estamos organizados’.



Denunció que no hubo apoyo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco (Capat), porque ’pensamos en que nos iban apoyar porque no hubo circulación, pero sucedió que no, y ahora tenemos que seguir pagando el servicio’.



Expresó que con la nueva reactivación, se espera la recuperación de los salarios, sin embargo, confirmó que para recuperar lo perdido será en un par de años y el gobierno debe ayudar para no dejar caer los negocios del destino turístico como es el caso de Taxco.