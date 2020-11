Más de 30 mil recien nacidos sin vacuna de tuberculosis en México

MÉXICO.- La escasez de la vacuna para recién nacidos contra la tuberculosis se generalizó en todas las regiones del país sin que exista alguna fecha clara para contar con abasto de este producto biológico.



Las vacunas que tenían en el sector salud se terminaron en septiembre. En estos dos meses, alrededor de 30 mil recién nacidos se han quedado sin la vacuna, sólo en el IMSS. Además, unos 10 mil bebés podrían nacer y no ser vacunados, por cada mes que pase sin el nuevo abasto de vacunas.



¿Cuándo se tendrá la vacuna en nuestro país?



Leopoldo García Velasco, jefe de área de la División de Prevención y Detección de Enfermedades del IMSS, confirmó que no tienen vacuna y reconoció que el problema afecta a todo el sector salud, en todo el país, incluyendo a los hospitales privados.



’Desde principios de septiembre no tenemos dosis en el IMSS, no sabemos exactamente cuándo volvamos a tener, pero creemos que será en marzo’, explicó a Animal Político.



Bajó el porcentaje de cobertura



Según registros de la Organización Mundial de la Salud, la cobertura de la vacuna contra la tuberculosis pasó de 96 a 76 por ciento en 2019, hecho que acentúa una situación de riesgo para la salud pública de México.



La tuberculosis es una enfermedad transmisible por vía aérea que constituye una de las 10 primeras causas de mortalidad en el mundo y la principal provocada por un solo agente infeccioso