Más de 300 obras y 100 edificios, resalta Javier Saldaña en festejo de cumpleaños

En festejo de cumpleaños que reunió a académicos, alumnos y funcionarios de todas las regiones del estado, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, comentó que han pasado de ser considerada una institución de ’palapa’ a convertirse en una de las mejores de México con alcance internacional.



Saldaña Almazán fue felicitado por cientos de personas en las oficinas de la Rectoría, donde repasó los casi siete años que ha estado al frente de la Máxima Casa de Estudios, ’la verdad que los veo a ustedes y sé que los sueños se hacen realidad, ya que al iniciar esta gestión me comprometí a construir un edificio por mes y mañana inauguraremos el número 100, más del objetivo que nos planteamos’, dijo.



El académico manifestó que en lo que lleva de administración ha contabilizado más de 300 obras en las diferentes preparatorias y unidades académicas, lo que nunca en la historia se había logrado, ’yo no puedo hablar de los que me antecedieron, pero sí puedo decir que con trabajo constante, las gestiones correctas y el apoyo del gobierno en turno, se ha consolidado la Universidad Pueblo para los guerrerenses’, expresó.



En dicho evento se partió el tradicional pastel, además de que los grupos de los diferentes planteles ofrecieron antojitos mexicanos, bailes folclóricos y un ambiente festivo que concluyó con el himno a la UAGro.