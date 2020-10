MAS DE 5 MILLONES DE JÓVENES VOTARAN POR PRIMERA VEZ EN EL 2021 Y UNA LISTA NOMINAL DE CASI 95 MILLONES DE ELECTORES.

EL 7 de septiembre inició el año electoral 2021, la elección de polarización social ,más grande en la historia donde podrán votar más de 94 millones de ciudadanos, en el que además de renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas, estarán en juego también miles de cargos de diputados locales, presidencias municipales. Por ahora, las encuestas, a menos de diez meses de los comicios, plantean una tendencia e indican que si la oposición no hace algo llamativo e inteligente, el partido Morena y sus aliados, a pesar de las crisis sanitaria, económica y de seguridad. La balanza de contrapesos de las fuerzas opositoras con perfiles políticos con fama pública honesta y liderazgos locales de arraigo. ’Las elecciones son un momento de respiro, un episodio en el que todas y todos somos iguales ante las urnas, pues todas y todos tenemos el mismo e indeclinable derecho al sufragio ’Porfirio Muños ,a trabajar para que las elecciones de 2021 se conviertan en el mayor espacio de tolerancia e inclusión y ’La elección del 6 de junio de 2021, a no dudarlo, será uno de los procesos más complejos de la historia, por la guerra sucia que ya se está librando con el envilecimiento de la política en que se encuentra el país. Además del proceso federal, habrá comicios locales en 30 entidades federativas. En 11 de ellas por primera vez se permitirá el voto de los mexicanos residentes en el extranjero vía Internet. Y más de 5 millones de nuevos electores de jóvenes de 18 años.



La línea final del proceso turbulento de Morena de los lobos alfa del país y sus contrapesos de poder regional .Este 10 de octubre se dará a conocer quién es el presidente y secretario de morena .El juego de ajedrez de las 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional a nivel federal, el 6 de junio de 2021 se renovarán 15 gubernaturas, mil 63 diputaciones locales, mil 926 presidencias municipales, dos mil 122 sindicaturas, 15 mil 107 regidurías y 635 juntas municipales, que implican un total de 21 mil 368 cargos de elección popular. La lista nominal de 94 millones 980 mil electores, lo que representa un incremento de 8.48 por ciento frente a las elecciones de 2018. Ello implicará la instalación de 164 mil 550 casillas, 4.94 por ciento más que hace dos años, por lo que, para fungir como funcionarios de casillas, de acuerdo a las proyecciones de la institución electoral, se insaculará a un millón 480 mil 950 ciudadanos y se contratará a más de 40 mil personas para la capacitación de los primeros.



En las elecciones del 2021 o se refrenda la madurez de una democracia que se ha venido perfeccionando de nuestra democracia imperfecta y a las líneas de poder visibles e invisibles de una sociedad inmersa de esperanza con alternativas de impacto social de desarrollo. Las acciones de los partidos de una nueva forma de hacer política de tierra será la medida de la participación de la población, si no, estará latente el abstencionismo en cada región del país. Si, durante 30 años y que sin duda adolece de muchos problemas y faltantes, pero que Ha permitido la convivencia pacífica del pluralismo o bien, se acelera la degradación de la vida pública, se exacerba la polarización y la intolerancia y se continúa avanzando por el peligroso derrotero de la erosión del tejido social y democrático



La situación de polarización como los que vivimos, se multiplican esas voces que consciente o inconscientemente alimentan el juego de la intolerancia y, con ello, abonan el terreno para expresiones autoritarias. La necesidad de reivindicar el hecho real de que ’la democracia somos, en cambio, todas y todos’. El silencio evidentemente, los partidos de oposición llegan a la contienda sin levantar cabeza tras la estrepitosa derrota sufrida en 2018 con el partido Morena y, aunque la administración el ejecutivo AMLO ha cometido errores, los partidos opositores no han podido capitalizarlos, según encuestas -principalmente las encuestas sastre-, donde el gobernante Morena mantiene una intención de voto de casi dos a uno respecto de sus adversarios, a pesar de los severos conflictos internos que enfrenta actualmente, que incluso impidieron llegar a un acuerdo sobre la renovación de su dirigencia nacional, lo que llevó a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenara al INE realizar una encuesta entre militantes y simpatizantes para definir quién será su presidente y secretario general. Morena, que está llamado a refrendar su triunfo, muestra que no se puede gobernar a sí mismo y arranca el proceso electoral sin dirigente nacional. No se preocupa porque con la popularidad de AMLO y los programas sociales para repartir dinero a diestra y siniestra, tienen, piensan, el triunfo en la bolsa, ¡ PERO NO ES ASÍ !.



La oposición que no encuentra como recuperar posiciones y de la que se proyecta se presenté en coalición para enfrentar al partido en el gobierno y sus aliados, si bien el partido Movimiento Ciudadano (MC) ya se desmarcó y anunció que irá solo a los comicios del año próximo. La consolidación de Morena en la Cámara de Diputados y su triunfo en varias gubernaturas –y que irá tal vez, nuevamente, con la alianza Juntos haremos historia, con el Partido del Trabajo (PT) y tal vez el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y la posible alianza electoral opositora que incluiría al PAN y a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), si bien, hay dudas sobre el panismo en función de ser el principal partido opositor.



Las prerrogativas a la elección en forma desigual ante una contienda vista como la alternativa ,el abstencionismo y la baja participación de los ciudadanos al no llenar las expectativas de los políticos reciclados ,de cúpulas y de elites de intereses territoriales .Los ocho partidos nacionales que hasta el momento tienen registro de cara a los comicios del próximo año: Morena, PAN, PRI, PRD, MC, PVEM, PT y el de reciente registro –si es que el TEPJF no decide bajarlo de la contienda, por estar vinculado a organizaciones religiosas-, Encuentro Solidario (PES), se repartirán una bolsa total de alrededor de 7 mil 194 millones de pesos. Morena será el partido que más reciba recursos en 2021, con alrededor de dos mil 295 millones de pesos, casi el doble que el PAN, que es quien le sigue con mil 272 millones de pesos y luego el PRI, con mil 200 millones de pesos en tercer lugar. Al PRD le tocarán alrededor de 600 millones de pesos, mientras que el PVEM obtendrá 574.4 millones y Movimiento Ciudadano 554.2 millones de pesos. El PT obtendrá unos 528.4 millones de pesos y el PES 168.7 millones. Encuentro Solidario, impulsado por el actual delegado del gobierno federal en Morelos, Eric Flores, ex líder del extinto Encuentro Social y quien es uno de los asesores religiosos del presidente Andrés Manuel López Obrador.



La aprobación del REGISTRO COMO AGRUPACIONES POLÍTICAS DE SIETE ASOCIACIONES. La comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE aprobó dar registro como agrupaciones políticas nacionales a siete asociaciones: 1. Unidos, Juan Hugo de la Rosa, alcalde de Nezahualcóyotl. 2. Sociedad e Instituciones, Joel Ayala, dirigente de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) 3. Movimiento por el Rescate de México, Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca 4. Plan de las Tradiciones por México 5. Nuevo Espacio, Pablo Antuñano, ex colaborador de Ricardo Monreal y ex militantes del partido Encuentro Social. 6. México, Educación y Justicia, Barra Interamericana de Abogados, una organización que ha apoyado a disidentes del Sindicato petrolero y 7. Proyecto Nacional por y Para México.





