Más de Un millón de ambulantes en CDMX son vistos como votos por Morena en 2021

De acuerdo a datos del INEGI, en la Ciudad de México –una de las más grandes del mundo-, se calcula que hay un millón 300 mil personas dedicadas al comercio informal y tan sólo en el Centro Histórico, se dice, hay más de 20 mil ambulantes y, que, puede crecer aun más este sector, según el Banco de México, en el sentido de que la pérdida de empleos formales se podría elevar a 700 mil más por la pandemia.



El Sector empresarial capitalino, demanda voluntad política por parte del Gobierno de la Ciudad de México y lamenta ausencia de apoyos a comercios establecidos. Imputa que el Apoyo Emergente para Trabajadores en la Preparación de Alimentos y Bebidas va dirigido al sector informal de la economía y su base electoral.



Deploró el nulo interés gubernamental por apoyar a las generadoras de los impuestos con los cuales operan económicamente los gobiernos y consideró que en poco o nada resuelven la gran problemática económica y productiva que enfrentan.



Por lo tanto, Armando Zúñiga Salinas, presidente de COPARMEX CDMX, no concuerda con el Apoyo Emergente para Trabajadores en la Preparación de Alimentos y Bebidas –anunciado apenas por Claudia Shembaum-, al considerarlo insuficiente y carente de mecanismos de control para la elegibilidad de los beneficiarios como la confirmación con documental del IMSS que confirme estén dados de alta.



’Por el contrario –precisó- el gobierno local privilegia nuevamente la entrega de recursos sin mayor beneficio social por ser a fondo perdido y por única ocasión. Además, en ningún momento, toca al empleo formal y a las empresas constituidas y, sin que se refleje en los resultados de recuperación y con ello, el ingreso estable y decoroso para las familias’, acotó.



El líder empresarial explicó que la CDMX tiene el 16.5% de los empleos registrados en el IMSS del país, es decir, uno de cada seis empleos formales, están en la CDMX. A pesar de la recuperación estacional del mes de noviembre de 2020, la pérdida de empleos acumulada de febrero a noviembre es de 137 mil empleos, que sin lugar a dudas aumentará por el ciclo estacional del mes de enero y agravado aún más por el cierre de actividades consideradas no esenciales producto del semáforo rojo en el Valle de México.



Señaló que el apoyo anunciado–por 200 millones de pesos-, no sólo es insuficiente pues hizo notar que esos recursos apenas son la mitad del presupuesto que el Congreso de la Ciudad destinó para el año 2021 en la difusión de las labores de gobierno de Claudia Shembaum. Anunció que ’el sector empresarial está diseñando diversas acciones para los agremiados de la capital, entre ellas, la creación de una plataforma de financiamiento al sector productivo’, destacó.



Zúñiga Salinas, dijo que insistirán para que se apruebe de forma extraordinaria el paquete económico de emergencia que propone la COPARMEX CDMX por un monto de cuando menos 3 mil 200 millones de pesos -que, son apenas una sexta parte de lo que pagan anualmente las empresas-, para la salvación del empleo y así, de manera solidaria y transitoria, se aminore el impacto económico brutal provocado por el nuevo semáforo rojo y el consecuente cierre de actividades económicas.



Dicho apoyo, explicó, deberá estar dividido en dos programas esenciales: 1) Un programa de paros técnicos por emergencia COVID-19, con el que los trabajadores de las empresas que se comprometan a mantener los empleos, puedan recibir de parte del Gobierno local un salario mínimo equivalente y, 2) La exención temporal para los siguientes seis meses del impuesto sobre nómina para los nuevos empleos que se generen hasta el restablecimiento de los perdidos a consecuencia de la pandemia.



Ejemplos estatales de éxito



Como ejemplos nacionales, expuso que en el estado de Nuevo León, se tiene aproximadamente la mitad de los empleos formales de la CDMX. Al mes de febrero de 2020 registró 1 millón 655 mil 126, pero al mes de noviembre, registra 1millón 635 mil 486 empleos. Le falta recuperar 19 mil 140 empleos para estar en los mismos niveles del inicio de la pandemia, esto es el 1.15% de los registrados en febrero, a diferencia de la Ciudad de México que los empleos faltantes representan aún el 4por ciento.



Señaló que una de las medidas tomadas por el gobierno de esta entidad norteña, fue la exención del pago de Impuesto Sobre Nóminas a pequeños negocios por tres meses, así como a las actividades de restaurantes, hoteles, casinos, gimnasios, bares, cines y demás servicios de esparcimiento.



Casos similares, añadió, son las entidades de Jalisco y Querétaro que, sólo les falta recuperar el 1.77 y 1.94% de empleos formales registrados ante el IMSS al mes de febrero. En Jalisco – esclareció- se tuvo un Plan Emergente para la Protección al Empleo y el Ingreso de la Persona con una bolsa de mil millones de pesos, de los cuales 450 millones fueron directo a las MIPyMEs para mantener el empleo, 400 millones para personas con actividades económicas informales y 150 millones para los productores de maíz. Además, a nivel municipal se otorgaron créditos a MIPyMEs, condonación de pagos y prórrogas a créditos vigentes, y extensión de plazos y prórrogas para licencias de diversos giros.



En tanto, en Querétaro, refirió que aplicó un estímulo fiscal en materia de Impuesto Sobre Nóminas consistente en deducir a la base del impuesto que se hubiera pagado en abril, mayo y junio el equivalente a 125 Unidades de Medida y Actualización, además exención del pago de derechos a expedición de permisos provisionales para venta al menudeo de bebidas alcohólicas.



’Estas medidas de exención del impuesto sobre Nóminas y salarios solidarios son las que han mostrado resultados cuando se tiene como prioridad la preservación de los empleos formales de las familias y se toman acciones con responsabilidad entre los instrumentos que cuentan a su alcance los gobiernos locales’, apuntó.



Zúñiga Salinas, afirmó que estas medidas fueron resultado de los foros organizados por el Centro Empresarial COPARMEX para construir una Agenda con 11 propuestas puntuales para la recuperación económica y de los empleos en la Ciudad de México.



