Más del FIFA-Gate: apunta a Blatter nueva investigación penal

+Fueron tomados de fondos del organismo rector del futbol, relata la agencia noticiosa AP



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/agencias).- El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, es el blanco de una nueva investigación penal en Suiza. Ahora por presunta malversación, relacionada con un pago de un millón de dólares –22 millones 260 mil pesos, al cambio actual– tomados de fondos del organismo rector del futbol mundial.



Los fiscales federales en Suiza notificaron a Blatter que es ’una persona acusada’ a raíz de un préstamo otorgado en 2010 por la FIFA a la Asociación de Futbol de Trinidad y Tobago, que constituye la Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf), de acuerdo con un documento consultado por la agencia noticiosa estadounidense, The Associated Press (AP).



El exdirigente deportivo, de 84 años, ha negado cualquier acto ilegal durante décadas de escándalos financieros vinculados con la máxima organización del fútbol. Sin embargo, perdió la presidencia de la FIFA y enfrenta la posibilidad de ir a juicio en su país natal.



El pago revelado ahora se realizó el 13 de abril de 2010, desde una cuenta de la FIFA. Era un préstamo sin intereses ni garantías, que se condonó al final, como una especie de regalo, detalla el documento.



FIFA-Gate detonó en mayo de 2015, por una investigación que venía cuatro años atrás, a cargo del FBI estadounidense. Hubo 39 dirigentes y empresarios bajo investigación (otros tres ya fallecieron). De ellos, 22 ya se declararon culpables, acusados de 92 delitos y de aceptar más de 200 millones de dólares en sobornos, según versiones periodísticas de junio del año pasado.



Contra Blatter se trata de la acusación más reciente en pesquisas federales de autoridades suizas y estadounidenses que vincula a la FIFA con pagos irregulares que beneficiaron al trinitense Jack Warner, ex vicepresidente del organismo, quien busca evitar su extradición a Estados Unidos.



Warner controló durante años un bloque clave para las elecciones de la FIFA. Se marchó del futbol tras ser implicado en sobornos a los votantes para oponerse a Blatter en 2011. Era también legislador electo en la nación caribeña y ocupó un ministerio del gobierno tras las elecciones generales de mayo de 2010.



Dos exjerarcas de la FIFA —el otrora secretario general Jerôme Valcke y el exdirector de finanzas Markus Kattner— son mencionados también entre las personas acusadas.



La fiscalía federal suiza informó el sábado en un comunicado que los procedimientos del caso penal contra Blatter se extendieron el mes pasado, para incluir a Valcke y Kattner. Sin embargo, aclaró que hay presunción de inocencia con ambos, destituidos por la FIFA en 2016.



El documento de la investigación está fechado el 13 de mayo de 2020, varias semanas después de que la fiscalía informó que cerraría uno de los dos casos penales abiertos contra Blatter un lustro antes.



La acusación retirada indicaba que Blatter manejó indebidamente un contrato de transmisiones del Mundial para el Caribe, lo cual derivó en que Warner obtuviera una ganancia personal de millones de dólares.



Seguirá iluminada la oscura estela en el caso FIFA-Gate.