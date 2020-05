Más gente en la calle, más riesgo de contagiarse

Como ya lo hemos mencionado, y de acuerdo a información nacional, los mexicanos salieron a la calle justo en el momento más peligroso de pandemia.

De acuerdo con una nota de Milenio de ayer, 18 de mayo, firmada por Armando Ramírez, Celia Ríos y Paul Sandoval, señala que hasta el 15 de mayo, 28 estados han incrementado el uso de automóvil por encima del 50 por ciento y en algunos casos a niveles anteriores de la cuarentena.

La información, que recoge los datos de la medición de la movilidad de los mexicanos durante la pandemia por Apple, presenta la correlación entre los casos mayores de contagios y la movilidad de la gente, como es el caso de Baja California, donde desde el 27 de abril ha registrado, por lo menos, el 50 por ciento de movilidad en sus automóviles.

Y el día 9 de mayo, un día antes del día de la Madre, registraron más del 90 por ciento de sus coches en las calles, con lo que se supone que en algunos días mostrará el nivel de contagio de esa fecha.

Otro caso es el de Tijuana, tercer lugar a nivel nacional de contagios con mil 537 casos y cumbre de la epidemia en el estado, el 9 de mayo mostraron un 121 por ciento de personas a pie en sus aceras.

Monterrey mantienen su movilidad con un 88 por ciento manejando, 32 por ciento en transporte público y 81 por ciento a pie.

Guadalajara, el 64 por ciento de sus dispositivos arrojaron que se mantienen manejando, mientras que el 59 por ciento se mantiene transitando a pie.

Monterrey, Nuevo León y Guadalajara son ciudades que ya empezaron a abrir restaurantes y bares, y es donde se prevé, a decir del subsecretario de Salud, Humberto López Gatel, podrían presentarse un repunte de la epidemia difícil de controlar.

Otro dato publicado por este medio, señala que en la República mexicana el 62.2 por ciento de la población ha aumentado su movilidad en vehículo, en transporte público 26.58 por ciento y 54.9 por ciento caminando.

Y tras ser anunciado el plan de reapertura nacional, por parte del gobierno mexicano, entre el 13 y 15 de mayo aumentó la movilidad en carro un 12 por ciento y a pie un 11 por ciento.

Sin duda estos datos contrastan con los datos de movilidad que registró España, difundidos la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, DataCOVID, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuya información refleja que, desde que se decretó el estado de alarma, el 85 por ciento de los ciudadanos no se movieron de su zona de residencia hacia otros lugares, y aun así el número de contagiados ha llegado a 231 mil 606 casos, con un número de fallecidos de 27 mil 709 y curados 145 mil 579 personas.

De seguir esa tendencia, de que la gente sigue sin cuidarse y saliendo de paseo, entendiendo mal las indicaciones del gobierno federal, nada se podrá hacer, porque por más que se sigan abriendo hospitales e instalando camas para enfermos de Covid-19, no se va a poder atender a todos ni habrá recursos que alcance, como dice el gobernador Héctor Astudillo Flores.

El gobernador este lunes encabezó la puesta en marcha del hospital general de Chilapa, el cual fue reconvertido para atender a pacientes diagnosticados con coronavirus y que será operado por personal capacitado de la SEDENA.

Este hospital cuenta con 50 camas, cunas neonatales, sala de Rayos X, camas de recuperación y tres quirófanos, y que de momento solo 30 camas están destinadas para atender a pacientes de Covid-19.

Astudillo Flores resaltó su reconocimiento a todos aquellos doctores, doctoras, enfermeros y enfermeras que están trabajando por el bien del pueblo de Guerrero y por el pueblo de México.

También expresó su reconocimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador por el apoyo a Guerrero, a la Sedena por su disposición para ayudar a los guerrerenses, y a los diputados locales por la donación de los cuatro ventiladores, indicando que una vez que termine la pandemia, este hospital regresará a la Secretaría de Salud, y que sin duda, "el hospital de Chilapa va a ser un buen hospital".

Astudillo Flores insiste en el llamado a que la población participe en aminorar la movilidad para salir pronto de esto, pero junto con el gobierno federal y local podrán sumar más y más camas hasta el infinito, pero si la gente no hace consciencia de la importancia de su actuación, los contagios seguirán.

Esos llamados se reproducen a nivel municipal, donde Antonio Gaspar también señala que ’los gobernantes ante esta contingencia sanitaria venimos a hacer lo urgente, y lo necesario y no han parado.’

El presidente enfatizó que están enfocados en ’salvar vidas’, y que la reactivación económica tendrá que venir después de pasar la etapa crítica de esta contingencia sanitaria.

El regreso a la vida normal, será gradual –señaló– y dependerá de la Federación y el Estado.

Habrá que reconocer que la administración que encabeza Toño Gaspar, está redoblando esfuerzos con solo 600 trabajadores, porque 2 mil 550 de ellos están en cuarentena.

Con esos 600 se está cumpliendo con todo el trabajo de las áreas operativas que conforman al municipio, para poder atender a la gente de la capital y las comunidades.

Y aun así hay que considerar que están satinizando los espacios públicos, los operativos de revisión de negocios, control de mercados, operativo rastrillo, la entrega gratuita de agua en pipas y la entrega de comida en algunas colonias por la presidenta del DIF municipal.

Pero todo este esfuerzo resultará en extremo frustrante, si la gente prosigue sin acatar las medidas de prevención y siguen llegando al hospital pidiendo atención por presentar síntomas de Covid-19.