Más gente en la calle, sin cuidados ni miedo al Covid-19

Mayor participación de la población, pide Héctor Astudillo



Los anuncios de la apertura de actividades para ’regresar a la nueva realidad’ hecha por las autoridades federales, parece que ayudó a que la gente relajara el quédate en casa y guardar la sana distancia, antes de la fecha determinada.

El día sábado se vio más gente en las calles de Chilpancingo y hay reportes de medios nacionales acerca de que ayer domingo más gente salió a pasear en la ciudad de México.

En Chilpancingo familias enteras entraban a realizar sus compras al OXXO, sin ningún tipo de protección, con todo el riesgo de contagiarse de coronavirus.

En las calles se vio mayor gente acompañada de niños transitando a modo de paseo.

Pareciera que el anuncio que se hizo para que este lunes, 324 municipios libres de contagios, puedan regresar a sus actividades esenciales, hubiera representado luz verde para que más gente rompa el confinamiento en casa y salga a las calles.

Son 14 entidades del país que tienen esos municipios que saldrán de la distancia social y Guerrero no está entre ellos, porque la movilidad de la gente hace pensar que será de los últimos estados en regresar a la normalidad.

De seguir así, pronto el país enfrentará mayor cantidad de enfermos sin control alguno y mayor número de muertos, tal como lo aseguran los expertos.

Con las defunciones, México ya supera a China, pese a que el país asiático fuera el primero en ser atacado por el Covid-19, y es inaudito que en nuestro país los trabajadores de la salud sigan infectando y muriendo por falta de material de calidad para evitar ser contagiados.

Apresurar el regreso a las actividades económicas y distender la distancia social durante el pico de contagios va a representar mayor riesgo para la población, porque aún no existen medicamentos para atender este padecimiento ni vacuna alguna.

Tampoco existe un control de la enfermedad ni se ha aplanado curva alguna en ningún estado, pues no existen datos que comprueben que bajó el número de infecciones y ni los médicos ni las autoridades han tenido la capacidad de atender y curar a la mayoría de pacientes graves, muchos de los cuales ya no son aceptados en los hospitales para su atención.

Queda claro que adelantar el levantamiento de la cuarentena de manera prematura va a desatar mayor número de enfermos por Covid-19, sobre todo que la población total ha sido reacia a seguir las indicaciones de las autoridades de Salud.

En el caso de Guerrero, el mandatario Héctor Astudillo Flores es puntual al señalar que esta pandemia no se va a resolver por decreto, y externó su preocupación ante el aumento de la movilidad que se ha registrado en los últimos días en municipios como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco y Tlapa, que se refleja que los 425 casos registrados en los últimos 12 días, y 107 fallecidos en los 38 días últimos.

Acerca del tema de la minería y construcción, anunció que reiniciarán hasta el 1 de junio y remarcó que no hay condiciones para un regreso a clases.

Astudillo Flores fue enfático al señalar que el gobierno se va a quedar con una gran impotencia si la gente no participa, porque para enfrentar la pandemia, la gente debe quedarse en casa, con la familia y cuidando a los adultos mayores.

Tal parece que los llamados del gobernador y de las autoridades municipales caen al vacío, porque por más que se pide que se queden en casa o si tienen que salir no lo hagan acompañados con los niños y adultos, por el riesgo de contagio, la gente hace lo contrario: siguen moviéndose entre la incredulidad y el pensamiento fantástico de que no pasa nada.