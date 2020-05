Más grave el problema económico que la pandemia. —El PIB de México puede sufrir una contracción del 7.10 por ciento este año.--Absurdo que con una consulta se decida si se aplica o no la ley: Calderón.



El panorama para México y Guerrero no pinta nada bien, porque aunque la pandemia es muy fuerte y puede causar decenas de miles de víctimas en el país y en el estado, la situación económica resultará ser el mayor problema, con daños a toda la estructura social, desde los que no tienen un salario fijo hasta los empresarios y trabajadores que han resentido el menor daño hasta ahora.

El gobernador Héctor Astudillo destacó que el problema económico es grave y en este momento no hay quien tenga un plan económico que ayude a superar la mala situación en ningún nivel, pero se tiene que construir.

El problema básico radica en que de ninguna manera se tenía previsto en los planes anuales de gobierno la presencia del Covid-19, de modo que no era posible hacer reserva de recursos económicos para enfrentar los gastos extraordinarios a los que obliga la contención de ese grave problema sanitario.

Hace notar el mandatario estatal que el problema de la enfermedad puede superar en uno o en varios meses, pero advierte que las consecuencias económicas serán mucho mayores, por lo que en su atención y solución se requerirá de la participación de todos, los gobernantes y la sociedad civil, los empresarios hasta los trabajadores en todos sus niveles.

En estos momentos la prioridad es atender el cuidado de la salud de todos los habitantes del país y el estado, pero la situación financiera habrá de desplazar la preocupación original para entrar en el terreno más difícil y complicado, que puede requerir más tiempo para alcanzar la recuperación.

UNA PARTE GRAVE DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA de México tiene que ver en su relación comercial con Estados Unidos, que es muy amplia, por lo que la dependencia hacia ese país será definitiva y por ahora se estima que la contracción económica en el país del norte será de menos 4 por ciento, que es muy elevado para una economía de ese tamaño.

En este caso se repite la famosa comparación de que si a EU le pega una gripa, a México le da pulmonía, porque es muy marcada la dependencia que se tiene con la economía más grande del mundo.

Lo grave es que los analistas financieros y económicos señalan que la situación actual puede llevar a una depresión económica, no sólo a una recesión.

La recesión se puede superar en meses o en un año, pero la depresión afecta las bases mismas de la economía y puede requerir de hasta 2 o 3 años para empezar a recuperar el crecimiento.

Tan delicada es la realidad que se vislumbra a futuro que los analistas financieros destacan que hasta ahora la humanidad sólo ha vivido una Gran Depresión, la de 1929, que causó daños durante una década.

En los tiempos actuales, esa mala condición puede encontrarse en Venezuela, destacan, aunque hay que señalar que eso ocurre por el hostigamiento y la agresión que sufre por parte de Estados Unidos y sus aliados, que buscan derrocar al gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.

LA ECONOMÍA MEXICANA PUEDE SUFRIR UNA CONTRACCIÓN DEL 7.10 POR CIENTO EN ESTE AÑO. —Tan delicada es la situación actual de la economía mexicana, que los analistas internacionales pronostican que habrá de sufrir un decrecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), de hasta un 7.10 por ciento, lo que representa decenas de miles de millones de pesos.

Si para Estados Unidos se calcula que el PIB puede caer 4 por ciento en este año como consecuencias de la gravedad de la pandemia y si México habrá de sufrir un 7.10 por ciento de merma en el PIB, resulta obvio que el daño en nuestra nación habrá de ser casi el doble de lo que registren en el norte, a pesar de que allá la enfermedad se le salió de control a Donald Trump, que buscó culpar a China del problema, pero como no le resultó, ahora va contra México, aunque está claro que no hubo contagio de aquí para allá, sino al contrario.

ABSURDO QUE CON UNA CONSULTA SE DECIDA SI SE APLICA O NO LA LEY: CALDERÓN. —Ante el hecho de que el ex secretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna resultó con ligas con narcotraficantes y por eso es juzgado en EU, hay quienes culpan a Felipe Calderón de haber sido su socio.

Los adversarios del panista, expresidente, le exigen a AMLO, que lo someta a juicio, pero el ahora presidente señaló que sometería a consulta popular si se le aplica la ley.

Sin embargo, Felipe Calderón se le adelantó y de paso le dio una lección sobre la aplicación de la ley, pues le respondió que ’la justicia no es un asunto de consultas’ y pidió que la Fiscalía General de la República proceda en su contra ’si tiene pruebas de que he cometido algún delito’, pero de lo contrario le exige respetar sus derechos.

