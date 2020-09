Más malas noticias económicas

Más malas noticias para los mexicanos: el año próximo, el 2021, nuestro país enfrentará su peor crisis económico registrada desde 1932, ’porque ya se acabaron los ‘guardaditos’, fundamentalmente en fideicomisos, que no estarán disponibles, y el Presupuesto estará en los niveles de dos años atrás’.

Este mensaje no fue emitido por algún crítico o adversario del actual gobierno federal, fue originado ni más ni menos que por Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público, al participar en la reunión plenaria de los diputados federales y senadores de Morena para el periodo de sesiones legislativas que inicia este primero de septiembre.

De acuerdo con un audio grabado en esa sesión y filtrado a medios informativos, textualmente expresó: "Lo que estamos viviendo ahorita, y vamos a seguir viviendo por los próximos meses, es la crisis sanitaria y la crisis económica más seria del último siglo".

Detalló que aunque el año 2021 será mejor, sin embargo no dejará de ser un año difícil, porque ya se acabaron los "guardaditos", fundamentalmente en fideicomisos, que no estarán disponibles, y el Presupuesto estará en los niveles de dos años atrás.

Herrera admitió que sí mejorarán las condiciones económicas, pero sin ’guardaditos’ no habrá espacio para poder tener amortiguadores", y tras admitir que el efecto económico por la epidemia de Covid 19 fue "brutal", pronosticó que al cierre del año se calcula que la caída del Producto Interno Bruto en promedio será del 7.4%.

Por lo anterior solicitó a los legisladores federales su comprensión en la discusión del Presupuesto de Egresos 2021, al anticipar que se les enviará uno ’muy cuidadoso, muy prudente, muy responsable y que va a requerir la comprensión y la solidaridad de muchos".

Es decir, que las autoridades financieras federales esperan que se haya superado la contingencia sanitaria por el coronavirus, bajo la condición de que no surjan otras nuevas que afecten a la nación, porque no existirían los fondos económicos suficientes para afrontarlos.

Herrera dijo que se usaron 349,461 millones de pesos (mmdp), de ellos 289 mmdp son de los fondos de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, más 60,461 mmdp del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas y las coberturas petroleras.

En caso no deseado de registrarse una nueva emergencia social, ¿qué hará el gobierno federal?, ¿recurrirá al endeudamiento externo?, ¿cancelará o suspenderá alguna de sus obras magnas? Son posibles alternativas que deberán ser consideradas a fondo y de ser necesario tomar una o varias de ellas, de lo contrario no será fácil enfrentar las presuntas nuevas crisis.