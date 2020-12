Más rápido cayó Xóchitl Gálvez que un cojo

Más rápido cae un hablador que un cojo y este ha sido el caso de la senadora plurinominal Xóchitl Gálvez, quien hace apenas un par de semanas se negaba a la coalición del PRI, PAN y PRD, pero que apenas ayer, sacó su matraca para aplaudir e impulsar la candidatura de Claudia Anaya para la gubernatura de Zacatecas.



Apenas el 8 de diciembre Xóchitl Gálvez acusó que cuando fue candidata a la gubernatura de Hidalgo en 2010, sufrió una ’persecución brutal’, por lo que no haría campaña en una eventual alianza PAN-PRI en 2021.



"Para mí, mi experiencia con el PRI en Hidalgo fue tan tremenda, tan radical, tan brutal, en la manera como se me persiguió, se me…, que me cuesta trabajo pensar que hoy voy a hacer yo campaña para ese partido", dijo, agregando que no se trataba simplemente mantener los cotos de poder.



Pero sólo 15 días tuvieron que pasar para que se comiera su ’ideología’ y se convirtiera en besamanos de Claudia Anaya y así lo compartiera con orgullo en redes.

Celebro la designación de Claudia como candidata a la gubernatura de Zacatecas. 👏🏼👏🏼👏🏼



Es una mujer brillante.



#VaPorMéxico

#VaPorZacatecas Publicado por Xóchitl Gálvez Ruiz en Miércoles, 23 de diciembre de 2020



La virtual abanderada por el PRI, PAN y PRD en Zacatecas, perdió la contienda para acceder por mayoría relativa al Senado de la República en 2018 en contra de Soledad Luévano y Narro Céspedes; sin embargo, aún perdiendo pudo acceder mediante el principio de primera minoría pese a que su fórmula obtuvo casi 20% menos sufragios que los ganadores.