Más responsabilidades a los militares

Uno de los cambios más contrastantes registrados en el Andrés Manuel López Obrador de candidato a presidente de la república, sin duda ha sido su cambio de parecer hacia las fuerzas armadas nacionales, ya que después de calificarlas de represoras y de prometer que regresaría a los militares a sus cuarteles, ahora se han convertido en su principal respaldo para realizar todo tipo de actividades, no solamente funciones de vigilancia.

Primero, no sólo incumplió con retirar a los soldados de las actividades de la seguridad pública, al contrario les asignó mayores responsabilidades, después le asignó nuevas tareas lejanas a sus funciones militares como construir el nuevo aeropuerto internacional en Santa Lucía, ser responsable de ir más allá del Plan DN-III para apoyar a los damnificados y apoyar en la distribución y aplicación de vacunas.

El pasado fin de semana López Obrador anunció que asignará la administración, operación de tres tramos del Tren Maya, desde Tulum hasta Palenque, así como de los aeropuertos de Tulum, Chetumal, Palenque y ’Felipe Ángeles’ en Santa Lucía.

El mandatario mexicano argumentó que el propósito para entregar tren y aeropuertos a las Fuerzas Armadas, es para garantizar la seguridad en la región. ’Aquí tenemos que cuidar de que no tengamos ningún problema de inseguridad para que se garantice a todos los que visiten esta región de que van a poder estar seguros’, explicó.

Pero, además, consideró que el objetivo de mantener estos proyectos bajo la administración de los militares es para protegerlos y anular la tentación de privatizarla, además anticipó que las utilidades se usarán para financiar las pensiones y jubilaciones de los elementos del Ejército y de la Marina.

Considero que López Obrador vuelve a tomar una decisión errónea al intentar dar la administración de estos servicios a los militares, sencillamente porque esa no es su función ni están preparados para cumplir con ese tipo de responsabilidades.

Recuérdese que existen diferencias entra la administración de empresas y la administración pública. La primera busca tener utilidades en sus operaciones, mientras que las segundas son ofrecer los mejores y más eficientes servicios a la población.

Primero, debe precisarse si estos servicios deben generar utilidades o dar un servicio público y, segundo, hacerle caso al dicho de ’zapatero a tus zapatos’, es decir que los militares se concentren en sus actividades naturales, sin cargarles nuevas y ajenas responsabilidades.