Más seriedad reclama Thedros

Si la cifra catastrófica era de 60 mil defunciones, hoy estamos ya en más de 105 mil y va en ascenso lo cual hizo ver al Director de la OMS, Thedros Adhanom, que el manejo de la pandemia en nuestro país no se ve con seriedad y pidió que los líderes sean el ejemplo en la adopción de medidas preventivas contra el virus, sin referirse a personas en lo particular.

Con el doble de enfermos y defunciones, indicó el líder sanitario, se pide a México que sea serios. Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, respondió que el llamado es para todos los países y toda la sociedad, pues la pandemia sigue activa y las cifras en ascenso. Si se tratara de un llamado oficial, indicó, hubiera utilizado la vía diplomática.

Si la defensa o la justificación, la crítica o el señalamiento no cumplió los protocolos para que sea tomada en consideración de manera oficial, eso es lo de menos. La realidad demuestra los hechos: hospitales saturados y falta de medicamentos para atender otras comorbilidades, protestas en el interior del país, preocupación y enojo por la situación nacional.

Desde luego que el llamado de Thedros como máxima autoridad sanitaria internacional, debe tomarse en cuenta porque ’el país está mal’, y se prevé –de acuerdo a lo dicho por López-Gatell- que todo irá en ascenso cuando menos hasta enero de 2021 en que, como lo ha pedido en forma reiterada, las cifras van en ascenso. Y si esto no es indicador de que vamos mal ¿Qué debemos esperar para cambiar el rumbo en la conducción de la pandemia?

TURBULENCIAS

Desastres naturales afectan la IV-T

Sin duda que la irrupción de covid-19 cambió el rumbo en el mundo. Y más en nuestro país en donde el arribo de una nueva administración, partido gobernante y sistema político, cifraba los cambios verdaderos, pero no fue así, primero porque del combate a la corrupción no se han notado los cambios con nuevos actores en escenarios conocidos y amplia libertad para delincuentes consumados, de ésta o pasadas administraciones; pero los desastres naturales, como la inundación en Tabasco y la pandemia han hecho que los cambios anunciados no se concreten a dos años de gobierno…Cuando menos el inicio del tercer año de Gobierno marca una diferencia con la gratuidad en los servicios médicos en institutos de salud, hospitales federales y de alta especialidad para personas sin seguridad social…El presidente del Congreso local de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, se comprometió con grupos feministas que mantienen tomado el recinto legislativo, a instalar una mesa de diálogo interinstitucional, presentar propuesta escrita para la discusión de la interrupción legal del embarazo (ILE), pero las inconformes se quejan de hostigamientos y persecuciones del gobierno del estado por lo que no confían en las promesas, en tanto que en Oaxaca las diputadas Aurora López Acevedo, Victoria Cruz Villar y Elim Antonio Aquino, plantearon reformas legales para garantizar a las mujeres acceso a la justicia pronta y expedita…El gobernador Alejandro Murat dio instrucciones a la Dirección General de Defensoría Pública para asesorar a 300 artesanas y artesanos de 12 comunidades indígenas que fueron defraudas por una persona que les prometió vender sus mercancías en el extranjero sin cumplir con el pago, y pidió acompañamiento jurídico para las víctimas…

