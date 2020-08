MÁS VALE SUERTE QUE PANDEMIA

Un cliché reza: ’las lealtades cuestan’, y eso viene como anillo al dedo precisamente al círculo vicioso en el que se ha convertido la relación entre el Presidente Andrés López Obrador y el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya que da qué pensar que por el ’excelente manejo’ de la pandemia, según el tabasqueño, el designado vocero de la pandemia pueda ser premiado con el reforzamiento de su subsecretaría, dejándole en las manos prácticamente el cuidado de la salud de todos los mexicanos.



Esto es una prueba más que tanto al tabasqueño como a López Gatell el hecho de que la pandemia del Covid-19 ya dejó más de 52 mil muertos confirmados y 475 mil 902 contagios les da lo mismo, ya que siguen con su malsano peloteo de responsabilidades, uno con que el uso del cubrebocas es pilar para el alza en la economía del país y el otro con el insulso estribillo de: ’hasta que Hugo me lo diga’, hasta ese grado de cinismo se ha caído, lo que nos ha llevado a ser el hazmerreír en el mundo, además de entronizarnos en el tercer lugar mundial de muertes por esta pandemia.



Resultan insultantes las declaraciones del Presidente, por el tono burlón, en el cual asegura que la pandemia ya se domó y que no nos fue tan mal, además del juego de colores con el que se ha pretendido llevar a la ciudadanía a su llamada ’nueva normalidad’, que lo único que ha conseguido es acrecentar el número de contagios y, por lo mismo, la cantidad de muertes. Por cierto que la cifra de muertes por la pandemia hace recordar que, si como lo pronosticó López-Gatell, estaremos cerca del fin de este flagelo, ya que el subsecretario de Salud fijó en 60 mil muertes su ’escenario catastrófico’. Si esto fuera cierto, se estaría por aplastar al Covid-19.



Incluso en declaraciones recientes, AMLO asegura que ’su administración se ha conducido con responsabilidad frente a la pandemia’ y aseguró que al acabar con la corrupción y haber austeridad en su administración, se cuenta con 35 mil millones de pesos para hacer frente a este problema de salud nacional, lo cual raya en la pobreza franciscana en comparación de otros países, más si se toma en cuenta los 5 mil 205.2 millones de pesos, que es lo ejercido en la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía (AISL) y que representa un raquítico 7 por ciento de la obra total.



Como se asentó al principio, la lealtad de Hugo López-Gatell le saldrá muy caro al país, pero esto es lo que menos le importa al Presidente, porque el subsecretario cumplió su cometido que fue ’sacrificarse’ por el tabasqueño cargando con toda la responsabilidad del fracaso de la estrategia para combatir la pandemia, a cambio como premio de consolación se le pondrá al frente de varios organismos como Inteligencia en Salud (CeNIS), Emergencia en Salud (CeNES), Diagnóstico en Salud (CeNDIS), Enfermedades Crónicas (CeNEC), Enfermedades Infecciosas (CeNEI), Salud Sexual y Reproductiva (CNSSR), VIH/Sida/ITS (CeNSIDA), Vacunación, Infancia, Adolescencia (CeNAVIA), Políticas de Salud Pública (DGPSP) y Salud Mental y Adicciones (CONASAMA).



Además se busca la desintegración de la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), para que sus áreas pasen a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que dirige Hugo López-Gatell, gran desacierto y contradictorio, ya que no se puede ser juez y parte. Cuando las cosas se hacen sin planeación se cometen este tipo de errores. Sólo el tiempo pondrá las cosas en su lugar, esperemos no sea demasiado tarde.