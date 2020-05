Más ventiladores y camas para Acapulco

Finalmente el presidente de México ha volteado a ver al estado de Guerrero y ha mandado 35 respiradores y su ayuda para incrementar el número de camas Covid para evitar que los hospitales colapsen.

Pero López Obrador no ha conseguido entender que lo que discursa lo debe confirmar en los hechos; es decir, manda un mensaje contradictorio cuando pide que la gente se quede en casa, pero anuncia que va a iniciar sus giras.

Lo mismo fue con el uso de los cubre bocas, pues mientras los expertos europeos pedían a la población que deberían usarlos y también lentes para proteger la mucosas de los ojos, Gatel desautorizaba esa indicación, al grado tal de que Andrés Manuel López Obrador no los ha usado en las reuniones de gabinete ni en sus conferencias.

Esa contradicción en el decir y el hacer, representa un autosabotaje de sus mismas indicaciones, principalmente, las emanadas de Salud de su gobierno.

Es decir, tan hondo es su rechazo a las instituciones y a la autoridad que él mismo se sabotea en las acciones de su administración.

No usa gel, no usa cubrebocas, no respeta el quedarse en casas durante el pico de la pandemia, y pedía que la gente saliera a las calles y restaurantes cuando debía estar mandando el mensaje de quedarse en casa y guardar distancia entre personas.

De proseguir en ese comportamiento, de no aceptar la realidad mientras la pandemia sigue causado miles de infectados y cientos de muertos, la gente seguirá imitando su ejemplo.

Por eso y otras causas un alto porcentaje de población no usa cubrebocas, no se queda en casa y prosigue realizando reuniones para divertirse, pues la máxima autoridad del país dice que ya domamos la pandemia, que ya casi vemos la luz del túnel, que estamos bien preparados, que vamos bien, y otras linduras semejantes.

Hoy la realidad muestra su dura cara y sitúa a México en el tercer sitio a nivel mundial con mayor número de muertes diarias, sólo debajo de Brasil, que tuvo mil 39, y Estados Unidos, que contabilizó 696, según el último registro de la Universidad de Oxford.



Y en Guerrero, pese al esfuerzo extraordinario de sus gobernantes, tanto del estatal como de algunos presidentes municipales, empieza a encender alarmas porque la gente no mantiene la distancia social y sigue moviéndose en lugares públicos sin preocuparse por el número de contagios y fallecidos.

Gracias a la coordinación que tiene Héctor Astudillo Flores con las autoridades municipales y federales los hospitales no han colapsados, porque desde el inicio de la crisis sanitaria en Guerrero se han estado atendiendo los hospitales especializados para atender enfermos de Covid-19.

Esa es la causa de que el gobierno federal hiciera un reconocimiento al gobernador guerrerense, y anunciara algunos apoyos para fortalecer las medidas contra el Covid-19, como 35 respiradores y la apertura de nuevas camas para atender enfermos graves, en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, porque ya ocupaba el primer lugar en el país por ocupación hospitalaria.

Habrá que reconocer el trabajo intenso de Adela Román, quien ha estado insistiendo en los llamado a la población de cuidarse para evitar se infectada, así como otorgando comida a quienes la necesitan.

Para Acapulco se destinaron la mayoría de los ventiladores llegados del gobierno federal, de tal manera, que al Hospital del Quemado le entregaron 25 y ampliaron el número de camas de 48 a 77, con lo cual regresan a 55.8 de ocupación hospitalaria, dando un respiro a los médicos y a las autoridades al no saturar este hospital.

Al hospital de Renacimiento le hicieron entrega de 5 respiradores y el número de camas subieron de 28 a 35.

Para la capital, Chilpancingo, que gobierna Antonio Gaspar, enviaron 4 nuevos respiradores, que serán utilizados en el hospital general.

Por su parte, el gobernador del estado ha sido claro en reconocer el apoyo del presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, gracias a quien se incrementó la capacidad de camas con ventiladores en los hospitales generales de Acapulco y Chilpancingo, que permitirá atender a un mayor número de personas que presenten situación crítica.

A dicho reconocimiento se sumó Adela Román, quien agradeció el interés del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para atender la emergencia sanitaria en el puerto, donde los hospitales empezaban a saturarse por los contagios de COVID-19 que incrementan a diario.

ENTREGA DE FERTILIZANTE EN EL MUNICIPIO DE CHILPANCINGO

Por su parte, en Chilpancingo, además de encabezar las medidas que se aplican en el municipio para contener el número de contagios por el coronavirus, Antonio Gaspar estuvo pendiente de que se entregara el fertilizante gratuito y que los bultos correspondientes llegaran a los campesinos a quien correspondía.

De tal manera que en Chilpancingo se cumplió en tiempo y forma la entrega de ese valioso insumo cuyo uso debe incrementar los porcentajes de producción de maíz.

Eso además les dio certeza a los 6 mil 896 productores beneficiados con el programa de fertilizantes 2020 del Gobierno Federal.

A la fecha, han sido entregados a mil 136 campesinos lo equivalente a 55 fletes y 560.7 toneladas distribuidas y transportadas por el municipio.