Más de 150 mil personas beneficiadas con caravanas de la justicia social

Se fortalecen los programas de atención a víctimas, defensoría pública y protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos

Septiembre 26, 2025 18:03 hrs.
TOLUCA, Estado de México.- En su segundo año de gobierno, la Maestra Delfina Gómez Álvarez consolidó el acceso a la justicia como un derecho tangible para las y los mexiquenses, al llevar servicios y programas a las comunidades más apartadas bajo la premisa de ser un gobierno de territorio y no de escritorio.

A través de la Consejería Jurídica, se impulsa un nuevo modelo de justicia cercana y social, donde las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social recorren los municipios del estado para ofrecer más de 125 trámites y servicios de 29 dependencias estatales y federales. Con la ampliación de dos a tres caravanas semanales, este programa benefició a más de 150 mil personas mediante 433 mil 800 gestiones que representaron un ahorro superior a 113 millones de pesos en actas del Registro Civil, asesorías jurídicas en materia civil, familiar, mercantil, laboral, penal y agraria, así como elaboración de testamentos.

La Gobernadora Delfina Gómez también ha puesto en el centro a las víctimas del delito, a quienes se respalda con programas de asistencia y reparación integral. Destacan las Canastas Alimentarias para Víctimas de Feminicidio y Desaparición, que apoyan a mil 500 familias, y la estrategia ’Valentina’, que brinda recursos económicos a mil 352 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad. Asimismo, se han entregado 16 compensaciones del programa de reparación a víctimas de feminicidio, por un monto de 46.1 millones de pesos, y más de 8 mil 400 apoyos económicos urgentes y ordinarios del Fondo Estatal de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.

Con el lema El Poder de Servir, el Instituto de la Defensoría Pública ha garantizado representación jurídica gratuita y eficaz: cerca de 61 mil asesorías legales, más de 19 mil 500 patrocinios en asuntos civiles, familiares y mercantiles, y 62 mil 500 defensas penales, en apoyo de personas que no cuentan con recursos para contratar abogados particulares.

Además, el Gobierno del Estado de México ha reforzado la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. La Coordinación Ejecutiva del Mecanismo para la Protección Integral ha otorgado 711 medidas de protección a 178 personas (104 en el ámbito estatal y 74 en el federal), reafirmando que la libertad de expresión y el derecho a la información son pilares de la democracia mexiquense.

