Más de 200 expositores en la feria internacional del maíz en Tequisistlán en Tezoyuca

Del 22 al 24 de agosto, el Pueblo de Tequisistlán, recibirá a cientos de visitantes a la feria tradicional del maíz

Más de 200 expositores en la feria internacional del maíz en Tequisistlán en Tezoyuca
Gobierno
Agosto 18, 2025 09:45 hrs.
Gobierno ›
Redacción › todotexcoco.com

Tezoyuca, Estado de México.-Llega la 6ª Edición de la Feria Internacional del Maíz en Tequisistlán.

Del 22 al 24 de agosto, el Pueblo de Tequisistlán, Tezoyuca se convertirá en el epicentro cultural y gastronómico con la celebración de la Feria Internacional del Maíz, un evento que une tradición, arte y sabor.

Organizada por la Delegación y COPACI de Tequisistlán, con el respaldo del Gobierno Municipal y autoridades eclesiásticas, esta festividad reunirá lo mejor de México y del mundo en torno a uno de nuestros tesoros más importantes: el maíz.

Contará con:
• Pabellón artesanal con más de 200 expositores nacionales e internacionales.

• 11 países invitados: Colombia, Perú, Argentina, Nigeria, Chile, Ecuador, entre otros.

• Elencos culturales y musicales: Rock, SKA, Norteño y más.

• Pueblos Mágicos invitados: Tepetlaoxtoc, Otumba y San Martín de las Pirámides.

• Desfile nocturno internacional con la participación de más de 14 contingentes (viernes 22).

• Mega Body Paint temático del maíz desde CDMX (Teatro Hundido).

• Coronación de reinas de la feria.

• Talleres de hoja de maíz para toda la familia.

• Participación de artesanos estatales de Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Yucatán.

La inauguración oficial será este viernes 22 de agosto a las 13:00 horas, encabezada por autoridades municipales y auxiliares. Y el desfile nocturno comenzará en punto de las 18:00 horas.

¡No te pierdas esta experiencia única que celebra nuestras raíces y fomenta el consumo local!

¡Tequisistlán te espera!

Ver nota completa...

Escríbe al autor

Escribe un comentario directo al autor

Suscríbete

Recibe en tu correo la información más relevante una vez al mes y las noticias más impactantes al momento.

Recibe solo las noticias más impactantes en el momento preciso.

Más de 200 expositores en la feria internacional del maíz en Tequisistlán en Tezoyuca

Éste sitio web usa cookies con fines publicitarios, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de uso de cookies.