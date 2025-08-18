Más de 200 expositores en la feria internacional del maíz en Tequisistlán en Tezoyuca

Tezoyuca, Estado de México.-Llega la 6ª Edición de la Feria Internacional del Maíz en Tequisistlán.



Del 22 al 24 de agosto, el Pueblo de Tequisistlán, Tezoyuca se convertirá en el epicentro cultural y gastronómico con la celebración de la Feria Internacional del Maíz, un evento que une tradición, arte y sabor.



Organizada por la Delegación y COPACI de Tequisistlán, con el respaldo del Gobierno Municipal y autoridades eclesiásticas, esta festividad reunirá lo mejor de México y del mundo en torno a uno de nuestros tesoros más importantes: el maíz.



Contará con:

• Pabellón artesanal con más de 200 expositores nacionales e internacionales.



• 11 países invitados: Colombia, Perú, Argentina, Nigeria, Chile, Ecuador, entre otros.



• Elencos culturales y musicales: Rock, SKA, Norteño y más.



• Pueblos Mágicos invitados: Tepetlaoxtoc, Otumba y San Martín de las Pirámides.



• Desfile nocturno internacional con la participación de más de 14 contingentes (viernes 22).



• Mega Body Paint temático del maíz desde CDMX (Teatro Hundido).



• Coronación de reinas de la feria.



• Talleres de hoja de maíz para toda la familia.



• Participación de artesanos estatales de Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Yucatán.



La inauguración oficial será este viernes 22 de agosto a las 13:00 horas, encabezada por autoridades municipales y auxiliares. Y el desfile nocturno comenzará en punto de las 18:00 horas.



¡No te pierdas esta experiencia única que celebra nuestras raíces y fomenta el consumo local!



¡Tequisistlán te espera!

