Más de mil personas detenidas en Chimalhuacán gracias a la estrategia de seguridad

En tan solo 5 meses y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en la que participan instituciones de los gobiernos federal, estatal y municipal, las fuerzas del orden han intensificado su presencia en Chimalhuacán para robustecer las labores del Mando Unificado Oriente, lo cual ha dado como resultado la detención de mil 151 personas de marzo a agosto, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.



Asimismo, en Chimalhuacán y Ecatepec las secretarías de Seguridad del Estado, Defensa Nacional, Guardia Nacional y las policías municipales han asegurado mil 661 vehículos (652 con reporte de robo) y 128 armas cortas y largas con 985 cartuchos, se lee en el comunicado de prensa de la policía estatal.



En cuanto a Chimalhuacán, la alcaldesa Xóchitl Flores Jiménez ha declarado públicamente que hoy la policía municipal ya no está sola, trabaja con Sedena, con la Guardia Nacional y con la policía estatal para reforzar la seguridad como parte de la Estrategia Operativa Zona Oriente.



La Zona Oriente fue olvidada por los gobiernos anteriores, por ello estos municipios son los que tienen mayor inseguridad. Pero cuando llegó al gobierno de México, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó metas y proyectos para esta zona en materia de seguridad, movilidad, salud, etc., agregó la alcaldesa de Chimalhuacán.



Finalmente, expresó que los gobiernos de transformación tienen la voluntad de trabajar arduamente a favor de la población chimalhuaquense, mexiquense y del país en general.