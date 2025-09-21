Más de un millón 300 mil mexiquenses fortalecen la cultura de la prevención en el segundo simulacro nacional 2025

TOLUCA, Estado de México.- En el Estado de México más de un millón 300 mil personas participaron en el Segundo Simulacro Nacional 2025, que tuvo como hipótesis un sismo de magnitud 8.1 con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán; el ejercicio se desarrolló sin incidentes en los 125 municipios.



’Esta alerta se activó en 10 mil altavoces conectados en 67 municipios del Estado de México, participaron los 125 municipios y cabe hacer el señalamiento que fueron en 17 mil 967 inmuebles entre federales, estatales y municipales, y también vale la pena hacer un reconocimiento que hoy se sumaron también privados’, informó la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez.



Protección Civil indicó que, a nivel estatal, participaron 290 mil 700 personas de instancias federales, 434 mil 812 de estatales, 79 mil 514 de municipios y más de 560 mil ciudadanos.



Se activaron los protocolos de acción para garantizar la seguridad de la población, a través de seis centros regionales y comunicación permanente con las Unidades Municipales de Protección Civil.



En este Segundo Simulacro Nacional, el Estado de México contó con un estado de fuerza total de 194 mil 672, 5 mil 904 vehículos, 20 mil cámaras de videovigilancia, 4 helicópteros.



El Comité Estatal de Emergencias del Gobierno del Estado de México, se instaló en la Sala de Crisis del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) Toluca, para coordinar la respuesta y evaluar posibles afectaciones.



Además, se conformó el Primer Comité Académico de Atención a Emergencias, integrado por especialistas en geología, geofísica y diseño estructural de la UAEMéx, el Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Geofísicos. Su misión será fortalecer la capacidad de respuesta en caso de sismo mediante la generación de estudios técnicos y protocolos de actuación.



Durante el Segundo Simulacro Nacional 2025, las y los integrantes del Comité se sumaron a la sesión del Comité Estatal de Emergencias, donde presentaron modelos de probabilidad de daño por sismo. Estos escenarios permiten estimar afectaciones estructurales en distintos municipios y consolidan un Estado de Fuerza Académico sin precedentes en la entidad.



En Palacio de Gobierno del Estado de México, mil 405 personas desalojaron las instalaciones en dos minutos con 15 segundos, permitiendo a brigadistas y personal de seguridad realizar los protocolos de revisión y evaluación de este espacio.



Participaron las 18 Secretarías estatales, así como los diferentes organismos que las conforman; los Poderes Legislativo y Judicial; la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM); la 22 zona militar, además de las delegaciones federales en la entidad; y la Cruz Roja Mexicana.



Por primera vez, a nivel nacional fue enviado de manera exitosa un mensaje de texto a más de 80 mil teléfonos móviles como parte del Sistema de Alertamiento por Telefonía Celular del Gobierno de México.



Asimismo, como parte de este Simulacro Nacional se activó la alerta sísmica en los municipios de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Ciudad de México, Colima, Oaxaca, Morelos, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.



El Gobierno del Estado de México reitera su compromiso con la cultura de la Protección Civil para fortalecer la preparación y respuesta ante emergencias.