Más vidas protegidas: cae 31 % la cifra de víctimas con estrategia de seguridad de Delfina Gómez

TOLUCA, Estado de México.– La estrategia de seguridad impulsada por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en la Mesa de Paz y coordinada entre los tres órdenes de gobierno, ha permitido disminuir en 31 por ciento las víctimas de homicidios dolosos, durante el 1 de enero y el 26 de octubre, comparado con el mismo periodo de 2024.



’Inicié la semana en reunión de la Mesa de Paz, desde Palacio de Gobierno. Hoy, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió información donde se cuenta con reducción de 31 % en materia de homicidio doloso, en comparación al 2024. En equipo, trabajamos para la seguridad de las y los mexiquenses’, dijo la Mandataria mexiquense en redes sociales.



La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó a la Maestra Delfina Gómez Álvarez, que en el comparativo entre 2024 y 2025 destaca que el año pasado hubo mil 906 víctimas, este año se registraron mil 313, es decir, 593 menos. Cada vida cuenta y se trabaja para seguir disminuyendo las cifras.



En el mismo comparativo se mostró que en 2024 se presentaron mil 665 casos de homicidio doloso, mientras que en 2025 han sido mil 132, es decir, 533 casos menos, lo que significa una reducción de 32 por ciento.



Estos resultados han sido posibles debido al trabajo conjunto de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno, tarea en la que participan las policías estatales y municipales junto con la FGJEM, Defensa, Marina y Guardia Nacional.



En la sesión 201 de la Mesa de Paz, participaron Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; Cristóbal Castañeda Camarillo, Secretario de Seguridad estatal; Maricela López Urbina, Secretaria Técnica de la Mesa de Paz; José Luis Cervantes Martínez, titular de la FGJEM, así como representantes de la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Centro Nacional de Inteligencia.