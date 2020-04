Máscarillas: Si todos las llevamos, ¿contendría la epidemia?

Al principio de esta increíble historia de Covid-19 el uso de la mascarilla para salir de casa fue casi desalentado: para la OMS, y para todos aquellos que siguieron sus indicaciones de aquellos primeros días, se recomendó a las personas que habían dado positivo para la infección y a los que las cuidaban, mientras que a todos los demás se les invitó a lavarse bien las manos, a evitar tocarse la cara y a respetar las distancias físicas de los demás.



Ahora vamos decididamente en una dirección diferente, como se desprende de lo que está sucediendo en la Europa Meridional, por ejemplo, por la rápida conversión de la producción de varias industrias textiles locales y por los anuncios de la inminente llegada de millones de máscaras (y otras ayudas para el personal sanitario). Para los periódicos y las noticias, en los próximos meses las máscaras se convertirán en un accesorio esencial para todos. A este respecto, cabe mencionar también la sorpresa expresada abiertamente por los médicos chinos que han llegado a Italia y España por el gran número de personas que circulan sin máscaras en Occidente.



Para protegerse a sí mismos

Tanto las máscaras quirúrgicas como los N95 han demostrado ser ayudas válidas, aunque no siempre suficientes para proteger al personal sanitario sobreexpuesto al virus. Sobreexpuesto, porque los médicos y enfermeras permanecen en contacto con los pacientes durante muchas horas al día y también realizan maniobras (todo lo que hay que hacer para aliviar la estancia de los pacientes que están sedados o que no pueden moverse) que los exponen a una gran cantidad de gotitas de saliva: la famosa gota, que parece ser el principal vehículo de transmisión del coronavirus SARS-CoV-2.



Los pacientes con enfermedades respiratorias COVID-19 pueden toser, estornudar, respirar con dificultad… La concentración de pacientes que se encuentran actualmente en los hospitales aumenta enormemente las posibilidades de infección.Por eso es esencial que las máscaras, que faltan constantemente, vayan en primer lugar a los trabajadores de la salud y a los que mantienen vivas las llamadas actividades esenciales: desde los que pasan de casa en casa para llevarse la basura que de otro modo fermentaría en los patios hasta la policía, desde los trabajadores de los supermercados hasta los taxistas y los voluntarios que cada día hacen las compras para los que no pueden hacerlo ellos mismos.



Según los epidemiólogos, las máscaras funcionan mejor, como dispositivo de prevención, para el personal sanitario bien formado: los médicos y las enfermeras saben cómo utilizarlas. Por ejemplo, debe lavarse bien las manos antes de ponérselas y después de quitárselas, evitar tocarlas mientras las lleva puestas y deshacerse de ellas adecuadamente, cosas que no todo el mundo sabe o recuerda hacer. Si todos estuviéramos bien educados en el uso de las máscarillas, tal vez el uso de las mismas tendría un efecto protector adicional para la contención de los contagios.



Para proteger a los demás

El efecto más importante de las máscaras es limitar la propagación de las partículas virales por los infectados con el virus. No está claro cuánto tiempo persiste el SARS-CoV-2 en los aerosoles que emitimos (aunque sólo sea hablando o respirando: no hay necesidad de estornudar). El virus también se transmite en los días previos a la aparición de los síntomas, cuando todavía no sabemos que somos infecciosos: por eso debemos actuar como si ya tuviésemos COVID-19, y reducir las salidas tanto como sea posible. Dada la omnipresencia de la pandemia, también este argumento se inclinaría a favor de las máscaras para todo el mundo, como lo ha hecho en China y como lo hace, desde hace semanas, en el Japón (donde la máscara, como atención para los demás, forma parte de la cultura). Pero, una vez más: ¡no hay suficientes!



Para el ’después’

Sin embargo, podemos esperar que la necesidad de usar máscaras para salir se haga más urgente cuando iniciemos una salida gradual del encierro que estamos viviendo (el encierro), y relajar las medidas de distanciamiento social. Entonces los hospitales estarán bajo menos presión, y puede que hayamos tenido tiempo de producir todas las máscaras que necesitamos.



Llevarlas correctamente podría ayudar a frenar las nuevas olas epidémicas si seguimos cumpliendo con las otras medidas de higiene esenciales.



