Será el primer concierto internacional en la capital mexicana tras la pandemia



Joe Wyman (Scorpions), Dave Evans (primer cantante de Ac/Dc), y Rex Caravello y Rick Deliz de Green Jelly, harán homenaje a lo mejor de Ac / Dc y Scorpions



Anuncian el primer auto-concierto de rock internacional con el espectáculo ’Masters and Sinners’ en CDMX, para rendir homenaje a AC/DC y SCORPIONS



El show se llevará a cabo este viernes 4 de diciembre en Autocinema Llumcreativa Carpa Astros (ubicado en Calzada de Tlalpan 855 a un costado del Metro Villa de Cortés) a partir de las 8 de la noche en un concierto que podrá ser disfrutado de forma presencial y por streaming



El costo por auto es de 600.00 (con hasta 4 personas por vehículo) y pueden ser adquiridos únicamente en el WhatsApp 5527118504 y en Tiendas Toxic







El primer auto-concierto internacional por fin ha llegado a la capital mexicana tras el parón que supuso la pandemia por Covid-19 en nuestro país. Se trata del espectáculo ’Masters and Sinners’, que congrega un extraordinario cartel conformado por el excantante de AC/DC (el primero de hecho en su historia) Dave Evans, el exintegrante de Scorpions Joe Wyman y los integrantes de Green Jelly Rex Caravello y Rick Deliz, para ofrecer un emotivo homenaje a los temas más populares de Scorpions y AC/DC el próximo Viernes 4 de Diciembre en Autocinema Llumcreativa Carpa Astros (ubicado en Calzada de Tlalpan 855 a un costado del Metro Villa de Cortés) a partir de las 8 de la noche en un concierto que podrá ser disfrutado de forma híbrida en presencial y por streaming a un costo de 600.00 (con hasta 4 personas por vehículo) y cuyos boletos pueden ser adquiridos únicamente en el whatsapp 5527118504 y en Tiendas Toxic, presentado por Kiss Lounge.







Kiss Lounge es el único museo, bar y foro en el mundo dedicado a la banda de rock KISS, el cual guarda una colección de más de 7,000 piezas de memorabilia originales de la emblemática banda norteamericana. Este bar de gran tradicion rockera será el presentador oficial de ’Masters N’ Sinners 2020’, haciendo un extraordinario esfuerzo en conjunto con personal de producción, talento y promotores, ya que ’el espectáculo debe continuar’ como se dice habitualmente, pese a la mala situación sanitaria a nivel global, con este tipo de esfuerzos la industria del espectáculo sigue haciendo un gran esfuerzo por seguir adelante y dar continuidad a la economía en todo el mundo. El cierre de las fronteras y las medidas sanitarias impuestas por los gobiernos de cada país han ocasionado cancelaciones de los conciertos y festivales musicales más importantes de todo el mundo, y México no es la excepción, por eso la necesidad de innovar ahora con el primer show internacional en nuestro país.







Con esto el avance de la reactivación de la industria se sigue sumando en un formato en el que los contagios se reducen al estar todos dentro de vehículos o viendo el show desde la comodidad de sus casas vía streaming. Con esto se buscarán brindar de todas las más gratas experiencias a los asistentes acatando todas las medidas sanitarias vigentes y reguladas, garantizando la posibilidad de contagios a cero gracias a la comodidad y seguridad de mantenerse dentro del vehículo, desde donde se podrán disfrutar de una nueva forma de vivir el entretenimiento en esta nueva normalidad. El aforo previsto para este espectáculo es de 100 coches a un costo de 600.00 cada coche y dentro del cual pueden ir hasta 4 personas, lo que hace un cover muy económico para acceder al evento. La premisa es ofrecer al público una alternativa segura y confiable para que puedan disfrutar de opción es seguras para ’salir’ sin estar expuestos a contagios hasta que se encuentre una vacuna contra el COVID-19







Dave Evans no es un rockero más: fue la primera voz de la legendaria banda AC/DC, antes de que ésta llegara al estrellato. El cantante formó parte del embrión del popular grupo australiano; los primeros pasos de una carrera que quedarían en la historia. A los 65 años, Evans se mantiene en forma sobre los escenarios, con su pelo largo y actitud bien rockera. Dave Evans (nacido el 20 de julio de 1953) es un cantante de origen galés criado en North Queensland, Australia. Cuando cumplió los 17 años se trasladó a Sídney, donde conoció a los hermanos Malcolm y Angus Young, Colin Burgess y Larry Van Kriedt, con los que formó AC/DC, que con el tiempo ha llegado a ser considerada como una de las bandas de Hard rock más grandes de todos los tiempos y de la cual Evans fue el primer vocalista.







El primer concierto de AC/DC fue en el Cheequers Nightclub de Sídney en el día de Nochevieja de 1973, donde la banda presentó en vivo su primer single ’Can I Sit Next To You Girl / Rocking in The Parlour’. Poco después, diversos enfados con los hermanos Young llevaron a Dave a abandonar la banda. Fue sustituido por Bon Scott, a quién Malcolm y Angus habían conocido poco tiempo antes y hacía las veces de chofer de la banda. Dave siguió su carrera en solitario en una banda llamada Rabbit, a partir de 1975. Con Rabbit grabó un par de discos, "Rabbit" y "Too Much Rock And Roll" y apareció en numerosos shows de televisión. Después de unos años de ausencia, en 1985 formó Dave Evans and Thunder Down Under, banda que grabó un disco de tributo a AC/DC. Ese álbum tributo se llamó ’A Hell of a Night’.







Fue grabado en vivo, en el año 2001, coincidiendo con el 20º aniversario de la muerte de Bon Scott. Dentro de él, se encuentran ocho canciones, de las cuales originalmente seis de ellas fueron grabadas por Bon Scott y dos por Dave Evans. En el año 2006 apareció su exitoso "Sinner", disco con el cual hizo su correspondiente gira por los Estados Unidos, Europa y Australia. Dos años después lanzó al mercado "Judgement Day", el que sería su segundo álbum como solista.







Joe Wyman fue el primer baterista estadounidense de Scorpions, muchos años antes que James Kottak. Wyman se sumó a los alemanes en 1972 durante la gira ’Lonesome Crow Tour’. Actualmente se encuentra dando conciertos en distintas partes del mundo. A principios del 2020 es invitado por Dave Evans vocalista original y co-fundador de AC/DC a hacer shows juntos en LATAM, incluyendo el tour de Masters and Sinners, que es justamente el que nos ocupa. Su ingreso a la banda es toda una historia de bar, en sus propias palabras ’en 1972 viajando por Europa y un día entré en una tienda de discos en Alemania y conocí al propietario, que era de Inglaterra. Hablamos un rato y mencioné que me gustaría encontrar una banda en Inglaterra para tocar la batería y ganar dinero para poder quedarme en Europa. Me dijo que podía anunciarme en una revista de música, así que me ayudó a escribir un anuncio en la revista Melody Maker’, contó.







’Aproximadamente dos semanas después -continúa Wyman-, él (el dueño de la tienda de discos) me contactó y me dijo que había una banda (Scorpions) interesada. Los llamé y me preparé para encontrarme con la banda en Hannover, para una audición. La banda en este momento tenía a Klaus, Rudolf y Michael Schenker y un bajista llamado Lolo. Michael, que tenía entre 16 y 17 años, era un guitarrista increíble y le estaba enseñando a su hermano Rudolf a tocar las partes correctas de la guitarra. Quedaron impresionados con mi forma de tocar la batería porque me contrataron de inmediato. Acababan de terminar su primer álbum y querían promocionar su nueva música en Europa. Me quedé con Rudolf en su apartamento, hasta que conseguí un lugar propio y ensayé y toqué en clubes y conciertos principalmente en Alemania. Ellos calificaron como una de las mejores bandas alemanas en ese momento y abrimos algunos conciertos para algunas bandas inglesas famosas que vinieron. Todas las canciones que hicimos estaban en inglés, así que les ayudé a pronunciar algunas de las letras’.







Los guitarristas Rick Deliz y Rex Caravello representan la alineación de Latinoamérica para Green Jelly, que es conocida por el humor que usa frecuentemente en sus letras, además de la teatralidad vista en sus presentaciones, en las cuales suelen disfrazarse de toda clase de personajes y realizar espectáculos con muñecos que van de la mano de su típica musicalidad cruda y su poderoso sonido que mezcla géneros como el metal y el punk rock y formarán parte también de este homenaje que brindan Evans y Wyman a Ac/DC y Scorpions en una noche que pinta para ser grande, sin dejar de lado que es el primer show internacional rockero en la Ciudad de México bajo el formato autoconcierto y streaming.







Autocinema Llumcreativa Carpa Astros se vestirá de gala para recibir el espectáculo ’Masters and Sinners’, que congrega un extraordinario cartel conformado por el excantante de AC/DC (el primero de hecho en su historia) Dave Evans, el exintegrante de Scorpions Joe Wyman y los integrantes de Green Jelly Rex Caravello y Rick Deliz, para ofrecer un emotivo homenaje a los temas más populares de Scorpions y AC/DC el próximo viernes 4 de Diciembre en formato presencial y por streaming. El costo por auto es de 600.00 (con hasta 4 personas por vehículo) y pueden ser adquiridos únicamente en el whatsapp 5527118504 y en Tiendas Toxic. Llumcreativa Carpa Astros está ubicado en Calzada de Tlalpan 855 a un costado del Metro Villa de Cortés.