Matan a ex regidora y su pareja afuera de un bar de Chilpancingo

La ex regidora perredista Nancy Soraya Cruz García y su presunta pareja sentimental fueron acribillados y muertos a balazos la tarde-noche de este viernes en Chilpancingo.



Estos hechos se suscitaron alrededor de las 20:20 horas en las afueras del bar Dog’s, ubicado sobre el bulevar René Juárez Cisneros, frente al Tecnológico de Chilpancingo.



En el lugar se observó la presencia de decenas de elementos de las diferentes corporaciones policiacas y efectivos del Ejército, quienes acordonaron el perímetro, mientras que de las actuaciones se hacía cargo el personal de la Fiscalía General del Estado.



La ex edil quedó sin vida en el interior de una camioneta tipo SUV de la marca Chevrolet tipo Trax de color gris arena, y al pie de ésta su pareja sentimental, a quien únicamente se ha logrado identificar como ’El Cholo’.



Se sabe que el bar en cuyo perímetro ocurrió el ataque era propiedad de la exregidora, quien llegó al cargo postulada por el PRD.



La hoy occisa fue esposa del secretario general de dicho partido, Demetrio Saldívar, quien fue ejecutado a mediados del año 2017 en circunstancias aún no aclaradas del todo.



Cabe destacar que la ex regidora de Seguridad fue detenida y recluida en septiembre de 2019 junto con dos hombres que portaban armas de fuego de alto poder, cuando circulaban por calles de la capital en un vehículo de las mismas características, y se le indició por el crimen de una mujer en el barrio de Tequicorral, de la misma capital.