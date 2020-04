Matan a otro chófer de la Ruta 01 en Chimalhuacán, como siempre la FGJEM no tiene pistas

CHIMALHUACÁN, MÉX. Una vez más presuntos integrantes del crimen organizado privaron de la vida a un chófer de la Ruta 01 sobre Prolongación Benito Juárez, en el Barrio San Lorenzo, reportó la policía estatal y municipal.

El informe revela que la noche del miércoles el conductor de la unidad económico 81 placas ME 239 A1 apareció sin vida.

Apenas la semana pasada fue ejecutado otro trabajador del volante, presuntamente por no pagar derecho de piso, al momento la FGJEM no ha podido desmantelar al o los grupos delictivos que tienen como centro de operaciones los municipios del oriente de la entidad.