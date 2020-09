Matanza en Chalco Estado de México: Con MORENA y Miguel Gutiérrez el hampa domina

CHALCO, MÉX. - Comando armado ejecuto esta tarde a tres hombres integrantes de una familia en Camino al Molinito, San Mateo Tezoquipan, Miraflores, los testigos, dijeron que huyeron en un vehículo, la policía no tiene pistas.



El reporte señala que antes de las 18 horas, varios sujetos entraron a la fuerza a su casa y empezaron a disparar, cuando escucharon los disparos sus familiares que estaban en otra habitación salieron a la sala en donde encontraron a los tres hombres sin vida, mientras que los asesinos huían del lugar en un auto sin que registraran las características.



Los habitantes de la comunidad, denunciaron que desde que tomó posesión como presidente municipal Migue Gutiérrez del partido MORENA, el problema de la inseguridad aumento de manera considerable, a diario aparecen cuerpos en diferentes partes del municipio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no aclara aún el secuestro y asesinato del ex presidente municipal, Juan Manuel Hernández quien fue sacado de su residencia por hombres fuertemente armados.