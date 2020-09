Matraquero

El presidente Andrés Manuel López Obrador dejará morir un complejo

turístico y residencial al sur de Sinaloa debido a que su prioridad es

un tren ’Maya’ en la Península de Yucatán.



El desarrollo turístico, ahora en el abandono, se conoce como ’Playa

Espíritu’ y fue impulsado durante 12 años por los presidentes Felipe

Calderón (PAN) y, Enrique Peña Nieto (PRI).



El mandatario panista compró el terreno al ex gobernador Antonio

Toledo Corro, del PRI, en poco más de 100 millones de dólares.



Situado en la zona turística del Mar de Cortes, el predio cuenta con

12 kilómetros de playa.



El proyecto calderonista contemplaba ’campos de golf, una marina,

malecón y ramblas recreativas y comerciales, integrados a complejos

hoteleros, hoteles boutique y exclusivos spas’.



Enrique Peña Nieto (PRI) lo redujo a zona verde.



Andrés Manuel López Obrador de plano le puso fin.



’heredamos (del PAN y el PRI) ese terreno y no hay quien quiera comprarlo’.



Al parecer, el gobierno de México tiene listo un nuevo sorteo, similar

seguramente, al del avión presidencial.



Si se vende nos pagarían lo que costó; si se rifaran los 5 mil 500

lotes de playa obtendríamos al menos el dinero invertido, reveló el

presidente.



El gobierno de México ofrece facilidades para ese desarrollo, pero

ninguna empresa ha querido invertir.



Según se sabe, ’ningún empresario ha mostrado interés’ en participar

en el proyecto, distante 85 kilómetros del aeropuerto Internacional de

Mazatlán.



En una conferencia matutina Obrador habló de la eventual ’transa’ del

gobierno panista al comprar un terreno, a sobreprecio, para un

desarrollo turístico no viable.



El Jefe de las instituciones nacionales anticipó que el proyecto Playa

Espíritu tiene ahora dos opciones: subasta o venta.



¡Pásele, Pásele, Pásele: ’5 mil lotes’ …; ’5 mil premios’ …



