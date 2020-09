Matute ofrecerá último show virtual

La banda mexicana Matute, quien ha refrescado la década de los años 80 con sonidos más divertidos y contemporáneos, ofrecerá su segundo y último show digital este próximo 12 de septiembre en punto de las 21:00 horas a través de la plataforma e ticket live (www.eticket.mx). El primero lo realizaron en la Arena Ciudad de México y debido al éxito, ahora lo harán desde el Auditorio Nacional.



’El diseño de producción que hicimos para el auditorio está bien padre, las imágenes que vamos a tener en pantalla son espectaculares y el setlist que armamos para este concierto está brutal, ahora sí que fuimos de polo a polo, desde Daniela Romo, hasta Rigo Tovar y Queen. Quisimos recorrerlo todo, nos vamos a divertir mucho, será la celebración de toda una generación. Y habrá un invitado especial que no les vamos a decir, pero que les generará recuerdos muy bonitos a todos los ochenteros de todos los países donde nos van a ver’, cuenta en entrevista Jorge D’Alessio.



Sin embargo, comparte el líder de la agrupación que aún y con la buena respuesta que han tenido, ellos prefieren que esta fecha se la última para comenzar a organizarse y hacer shows donde sí haya público físico, claro, contando con todas las medidas de seguridad e higiene para garantizar una buena experiencia.



Exploran el camino a la ’normalidad’



Adelanta que a finales de año podrían ya estar avisando dónde estarían presentándose con al menos cinco fechas, la primera presentación probablemente sería a finales de octubre por Baja California, llegarían a ciudades donde el riesgo de contagio sea bajo y donde los espacios sean al aire libre.



’Si Dios nos permite, después de este concierto, por lo menos tenemos en la mira unos cinco o seis a finales de años ya presenciales en algunas ciudades, al aire libre, con unas medidas bastante novedosas, que no es el auto concierto porque este no es sustentable, no existe ningún empresario que haya ganado con un auto concierto hecho en México, porque se tiene que poner el doble de equipo y entra el 10 por ciento de la gente que entra a un concierto’.



Para estos shows que ya harán presenciales con público, dice Jorge que tomaron como contexto lo que se está haciendo en Newcastle en Inglaterra, donde hay mayor control de la sana distancia y a su vez permite al empresario una mejor rentabilidad.



’Estamos viendo esta nueva logística que esperamos que nos salga bien. Nos hemos cuidado mucho, la gente en su gran mayoría ha puesto de su parte para no seguir propagando esta pandemia terrible. Nos tenemos que seguir cuidando, pero tenemos que encontrar también la manera de regresar a la normalidad y entendemos que tiene que ser con todas las medidas de protección y salud’.



Reitera que para la banda lo primordial es cuidar la salud del público y la de ellos también. ’Queremos que quede muy claro que lo más importante para Matute es que la gente esté y se sienta segura y nosotros también. Entonces, estamos buscando junto con los empresarios nuevas maneras, queremos ser los primeros en implementar esto en México, creo que lo podemos lograr, estamos emocionados, queremos regresar a trabajar no solo por nosotros y nuestras familias, también por el amor a la música y porque tenemos que reactivar la rueda de miles y miles de personas que se dedican al entretenimiento’.



¡No te lo pierdas!



Matute en línea desde el Auditorio Nacional. Sábado 12 de septiembre a las 21:00 horas a través de e ticket live. Venta de boletos en $200 pesos, día del evento en $220 pesos.