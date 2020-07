Maullidos Urbanos

Resulta frecuente conocer que una figura pública, sea política, deportiva, artística o social, es criticada por subir a las redes sociales alguna imagen, foto, video o hasta un simple texto el cual resulta ser muy criticado, ya que por su estatus no debería realizar ese tipo de mensajes.

La trayectoria de muchos de ellos se ha visto afectada, al grado de resultar insuficiente salir a dar disculpas públicas, incluso en diversos casos han desembocado en el fin de su carrera y quedan estigmatizados socialmente.

Pero la duda es ¿hasta dónde llega el límite de ser figura pública? Sin discusión lo son quienes aparecen en los medios dando información u opiniones que resultan trascendentales para sus seguidores o sus críticos, pero qué sucede con una sencilla directora de primaria quien para enfrentar la contingencia sanitaria realizó un video en la ahora celebre red TikTok.

Ella decidió imitar a Paulina Rubio en un video donde la exintegrante de Timbiriche, para aparecer presuntamente drogada, con el cabello todo despeinado, maquillaje corrido y acento español, por lo cual recibió múltiples me gusta, fue regularmente compartido y objeto de varios comentarios; sin embargo hubo a quienes no les agrado: a los padres de sus alumnos.

Los padres de familia los se inconformaron y cuestionaron a la profesora sobre el ejemplo que recibían sus hijos de alguien de la esperaban más, por lo cual a los directivos del plantel escolar no les importó su trayectoria de 25 años de trabajo para informarle que por ese motivo ya no resultaba conveniente continuara colaborando con ellos.

La mujer, a la cual no resulta necesario identificar para no echarle más leña al fuego, difundió otro video titulado ’Cómo me quedé sin trabajo por hacer un TikTok’, donde dijo estar tranquila y ya meditar qué hacer en el futuro y expresó: ’creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el video hubiera estado en mal estado. Era una broma’,

Sin duda para ella era una broma, el problema es que lamentablemente no comprendió que en su papel de maestra no debió hacer el video con ese tema, pudo bien escoger otro tema musical menos conflictivo, quizá más inocuo o simplemente recreativo.

Recuérdese cuantos lords y ladys han cobrado fama por su mal comportamiento en situaciones públicas en muchas ocasiones sin habérselo propuesto; algo semejante sucede cuando alguien que debe ser buen ejemplo por su responsabilidad personal y laboral, ante lo cual sin necesidad de ser una persona famosa, debe reflexionar si lo que va difundir resulta correcto ya que finalmente lo mejor es promover una imagen positiva.