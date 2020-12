Mauro Zanatta inunda el Conservatorio de Música del Estado de México con las notas de su guitarra

Cuentan espacios de la Secretaría de Cultura y Turismo con estrictas medidas de sanidad.



Toluca, Estado de México, 1 de diciembre de 2020. Para ofrecer actividades a todo el público, la Secretaría de Cultura y Turismo llevó a cabo el sexto concierto de cámara a cargo del guitarrista Mauro Zanatta.



Con grandes esfuerzos y para que la comunidad musical de la entidad pueda aprender y el público no especializado disfrutar, el Conservatorio de Música del Estado de México (COMEM) presentó a uno de los grandes intérpretes de la guitarra en el mundo.



Además, el maestro Zanatta es conferencista, maestro de clases técnicas y clases individuales, especializado en la música renacentista y barroca, pasiones que son notables en sus magistrales interpretaciones.



El repertorio que ofreció en el Auditorio del COMEM, contó con piezas como Pieces de Clavecín, de F. Couperin, L’ Auguste, Les Silvains, Les Barricades Mysterieuses, Reveire No turne op. 19, de G. Regondi, Prelude No. 15 op. 28 Raindrop, de F. Chopin.



Así como Gallarda, El Canario, El Villano, Pesame Dello y el Rey Don Alonso ’El Bueno’, última pieza con la que intérprete agradeció al público que tuvo la oportunidad de asistir.



El uso correcto de cubrebocas, gel antibacterial y sanitización, además de la sana distancia, hicieron de éste un encuentro musical ameno, pero sobre todo seguro.



