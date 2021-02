Mayoría de estadounidenses cree que Trump es parcialmente responsable de ataque a Capitolio: sondeo

El 71% de los adultos estadounidenses, incluidos casi la mitad de los republicanos, cree que el expresidente Donald Trump fue al menos parcialmente responsable del inicio del ataque mortal del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos, según una encuesta de Ipsos realizada para Reuters.



Pero la encuesta nacional en línea, publicada el sábado, también mostró que una proporción más pequeña, solo aproximadamente la mitad del país, cree que Trump debería ser condenado por incitar a la insurrección en su juicio político en el Senado o se le debería prohibir volver a ocupar un cargo público.



La encuesta a 998 adultos, que se realizó después de que los abogados de Trump concluyeran su presentación en el juicio el viernes, reveló cómo los estadounidenses están ponderando el papel de Trump en el ataque con una potencial respuesta.



Cuando se les preguntó qué pensaban sobre el rol que jugó Trump, el 30% de los estadounidenses dijo que él era "totalmente" responsable de desencadenar la confrontación violenta entre la policía y los leales a Trump que irrumpieron en el Congreso con la esperanza de evitar que los legisladores certificaran los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre de 2020.



Otro 25% dijo que él fue en gran parte responsable, el 16% dijo que era parcialmente responsable y el 29% restante dijo que pensaba que Trump no era en absoluto responsable del ataque que dejó cinco muertos.



Si bien los demócratas fueron mucho más propensos que los republicanos a culpar a Trump por el asalto, casi la mitad de todos los republicanos estuvieron de acuerdo en que Trump era al menos "parcialmente" responsable.



Aun así, cuando se les preguntó qué debería hacer el Senado en respuesta, una proporción más pequeña del país dijo que irían tan lejos como para condenar a Trump por insurrección.



El 50% de los encuestados dijo que condenaría a Trump, otro 38% dijo que Trump no debería ser condenado y el 12% dijo que no estaba seguro.



El 53% sostuvo que a Trump se le debería prohibir ocupar un cargo público nuevamente, mientras que el 39% dijo que se le debería permitir.



Se esperaba que el juicio político del Senado concluyera el sábado. Una condena requiere una mayoría de dos tercios, lo que significa que al menos 17 republicanos en la cámara de 100 escaños tendrían que unirse a los 50 demócratas para declarar culpable a Trump. Esto parece poco probable.



(Reporte de Chris Kahn. Editado en español por Rodrigo Charme)