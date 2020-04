MC exige detener el incremento injustificado de los precios de productos básicos durante pandemia.



Solicitan a la Profeco redoblar sus esfuerzos para vigilar, investigar y sancionar dicho acto.



La senadora Verónica Delgadillo García, de Movimiento Ciudadano, presentó una proposición con punto de acuerdo, por la que exhorta a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) vigilar, investigar y sancionar a los propietarios de los establecimientos que incrementen de forma injustificada los precios en productos de consumo básico durante la emergencia sanitaria.



La promovente denuncia que, a partir de la declaratoria de contingencia sanitaria, se comenzó a percibir un aumento de preciosos en distintos productos de consumo básico, como la tortilla, frijol y huevo.



Estos aumentos han tratado de ser justificados por los alcances económicos de la pandemia de coronavirus y de algunas especulaciones sobre su disponibilidad. ’En momentos de crisis, no falta quien quiera servirse con la cuchara grande’, sentencia la legisladora.



Al respecto, la Profeco ha manifestado que aquellos establecimientos que decidan aumentar precios de forma injustificada, principalmente en productos de consumo básico, serán sancionados hasta con tres millones de pesos. Desde el inicio de la emergencia sanitaria, dicho órgano ha suspendido cerca de 68 puntos de venta de tortillas por incrementar el precio.



El titular de dicha dependencia, Ricardo Sheffield, asegura que, pese a la pandemia por el COVID-19, en México hay abasto suficiente de productos básicos, por lo que no hay razones para aumentar los precios.



Además, ha reiterado que todos los establecimientos comerciales deben exhibir y respetar los precios; así como no aumentar injustificadamente los precios. La Profeco invita a denunciar estos actos a [email protected],gob.mx y a los números telefónicos 55 8078 0485, 55 8078 0488 y 55 8078 0344.



Delgadillo García considera fundamental la denuncia y vigilancia, a la par con su investigación y sanción, para que los productos que pertenecen a la canasta básica no presenten un incremento en sus precios de forma injustificada y abusiva, particularmente durante el presente periodo de emergencia sanitaria que vive México.



La proposición con punto de acuerdo se encuentra publicada en la Gaceta del Senado del 1° de abril del 2020.