MC y su fama

Los miembros de Movimiento Ciudadano primero se preocuparon por tener los reflectores de los medios sobre ellos y ahora que los tienen muestran sus conductas más antisociales.



Su líder nacional Dante delgado estuvo preso 15 meses, por lo que se autodenomina un preso político. Es posible que los cargos de abuso de autoridad, peculado y otros, hayan sido creados, el régimen en el que se desarrolló definía como normal la adecuación de la justicia a las necesidades de los más poderosos.







El caso más sonado es el senador Samuel García, quien pretende ser gobernador de Nuevo León, maestro de las fake news y gran protagónico del MC, tanto que el ganó a su líder los reflectores de los medios aterrorizando a la población para desviar la atención sobre su verdadera actividad que es la de ser facturero de alquiler, actividad que le sigue dejando muchos dividendos.







Desde la sospechosa entrada y salida de su líder máximo, Dante Delgado, a la cárcel, su reputación queda en duda. Incluso hace un par de años, el registro de dicho partido estuvo a punto de desaparecer. Se despidieron empelados y se cerraron oficinas; sin embargo, Movimiento Ciudadano continuó, producto de una negociación donde el INE tuvo una gran importancia.



La obsesión de Samuel García por aparecer en los medios lo colocó entre los comediantes del Congreso, inventando una serie de situaciones para desgastar al gobierno federal como el hecho de que todo lo adquirido por tarjeta de crédito se facturaría. Tema en el que es experto y no puede equivocarse, lo hizo sólo por atemorizar a la población y desgastar al régimen.







Ahora surge desde las tinieblas del MC, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien está en problemas en Nuevo León, y pretende ser presidente municipal de Monterrey, donde opera como diputado local, utilizando el apellido de su padre, quien militó, hasta su muerte, en el PRI.



El Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León haciendo caso a una denuncia ciudadana investiga una malversación de fondos por 600 mil pesos en que habría incurrido junto con Agustín Basave Alanís, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local.



El egresado del Tecnológico de Monterrey, abogado por cierto, y oriundo de Magdalena de Kino, Sonora, todavía no sabe quién mató a su padre, pero eso sí incurre en faltas de honestidad que su poder le permite. Desde luego, dentro de Movimiento Ciudadano, partido que creyó fortalecer su poca votación con personajes como él, sólo por el apellido.





Según la denuncia, que se basa en una observación de la Auditoría Superior del Estado en Nuevo León, el hijo de quien fuera candidato presidencial y su amigo y socio cobraron esa cantidad por supuestos servicios jurídicos prestados al Poder Legislativo, aun cuando los dos son legisladores. Los militantes de Movimiento Ciudadano no son muy recomendables para ser electo, bueno. Ni para ser candidatos.