Me encabrona que el hospital covid-19 de Chimalhuacán no cuente con protección para personal médico: Tolentino

"Lo qué más me irrita, y si me permiten el término me encabrona, sí me encabrona repito, es enterarme ayer en la noche, que el Hospital Covid de Chimalhuacán, prácticamente ya no tiene insumos para proteger la vida de los médicos, enfermeras y camilleros".



Roman Bojórquez, aseguró que los insumos entregados por el gobierno estatal a los Hospitales, son de la más mala calidad, por lo que no les sirven como protección al personal médico ante él virus SARS CoV 2, por lo que este fue guardado en una bodega.



"Resulta amigo radio escucha, que el gobierno del Estado de México que encabeza licenciado Alfredo del Mazo Maza, le envío al Hospital y eso tardíamente, 56,000 piezas de insumos, una cantidad que suena impresionante, apantalladora. ¿qué fue lo que envió? envio mascarillas, cubrebocas, y trajes biológicos, pero oh sorpresa, todo es basura, hecho de material sumamente corriente... Todo este material basura está almacenado en la bodega del Hospital, porque el personal decidió, correctamente creo, no utilizarlo por miedo al contagio de Covid".



El edil de Chimalhuacán, señaló que ante esta situación, la administración municipal ha desembolsado con recursos propios, más de 4.5 millones de pesos que estaban contémplados para obras públicas, a fin de comprar artículos de protección adecuados a Doctores, Enfermeras y demás personal que labora en estos Hospitales, sin embargo, ya se terminaron.



Román Bojórquez, informó que la indefensión del personal médico por la falta de equipo e insumos, ante el Coronavirus, ya cobró la vida del Director Médico del Hospital Materno Infantil...



"Otro problema gravísimo es que el Hospital Materno Infantil "60 camas", acaba de perder a su Director, al Doctor Ramón César Aparicio Osorio, quien murió infectado por Covid, ya que él decidió por su cuenta, sí utilizar los insumos de pésima calidad qué le envío el gobierno del Estado de México, para remate una pobre mujer que llegó a parir al Hospital Materno Infantil, la señora Yazmín Domínguez Valencia, también se infectó de Covid, junto con su hijo recién nacido y hoy se debate entre la vida y la muerte".



Ante este escenario, el alcalde Tolentino Román Bojórquez, mencionó que llevarán a cabo un par de movilizaciones más, una a la ciudad de Toluca el día de mañana y otra el próximo lunes en Palacio Nacional para exigirle al Gobernador Alfredo del Mazo Maza y al Presidente Andrés Manuel López Obrador, cumplan su palabra y doten del equipo e insumos de calidad necesarios al personal médico del Hospital "90" camas y al Hospital Materno infantil.



’Consideramos la falta de insumos como una enorme injusticia contra el personal de salud. Hay que actuar más, porque la realidad no se cambia con discursos sino con hechos. En caso de ser necesario, también acudiremos a la Ciudad de México, a Palacio Nacional, para denunciar esta indiferencia de las autoridades estatales y federales’.



Hasta el día de ayer según cifras del gobierno federal, el municipio de Chimalhuacán registra 786 casos positivos y 107 defunciones, según cifras del gobierno estatal, 786 casos positivos y 64 defunciones; sin embargo, estos números contrastan enormemente con las estadísticas de organismos internacionales que hasta el día de ayer tenían un registro de 97,326 casos positivos y 10,637 personas fallecidas.