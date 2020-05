Me habría gustado conocer a Jessica Hahn.



Hermosa chica, fue modelo de la revista Playboy cuando nadie la leía pero la veían todos.



En cierta ocasión posó completamente desnuda para la publicación.



Eso no tienen nada de particular: todas las chicas que posaban para Playboy lo hacían completamente desnudas.



Su caso, sin embargo, fue distinto.



Ella posó en compañía de una boa.



Cualquier modelo habría estado inquieta por la presencia de aquella serpiente en la sesión de fotos. Jessica, al contrario, se mostró perfectamente tranquila.



Comentó:



-Supuse que el animalito sabía que si entraba donde no debía se iba a asfixiar.



Me habría gustado conocer a Jessica Hahn.



Tenía un gran sentido práctico.



Y también teórico.







¡Hasta mañana!...