Me malinterpretaron, dice Abelina López sobre soborno de 20 mil a MP

ACAPULCO, Gro., 14 de octubre de 2020.- La diputada federal de Morena por Guerrero, Abelina López Rodríguez dijo que se malinterpretaron sus palabras y ahora la acusan de corrupta.



Lo anterior, luego de que este martes, en sesión del Pleno, confesó que sobornó con 20 mil pesos a un Ministerio Público en Acapulco para que le ayudara a tener un juicio abreviado.



’Malinterpretaron mis palabras y hoy dicen ‘Abelina es corrupta’, ¡pero no!, los corruptos es Rosario Robles, Marta Sahagún, Carlos Salinas de Gortari, Calderón, Vicente Fox, Ernesto Zedillo Ponce de León.



Dónde está la corrupción, aquí o allá te pregunto mi querido pueblo’, expresó en un video. ’Lo que ellos malinterpretan, porque yo hablé de 20 mil pesos, y esos 20 mil pesos no los di yo.



Cuando a mí me dijo el conocido que le llevara la defensa, esos 20 mil pesos les dije que no los dieran porque prefería irme a una herramienta legal. Al final yo no di nada porque no estoy acostumbrada a la corrupción’, justificó.

Fuente: Quadratín