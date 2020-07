Me porté tan bien, que ni siquiera mencioné lo del muro: Donald Trump

No se sabe si lo anterior lo dijo verdaderamente Trump, pero al menos eso trascendió entre los empresarios mexicanos invitados a la cena en la Casa Blanca con que culminó la rápida visita de Andrés Manuel López Obrador a Washington.



Y en México, ese buen comportamiento del empresario metido a presidente de EU hizo respirar normalmente a quienes esperaban que metiera en apuros al Presidente mexicano con algún gesto o comentario inapropiado, incómodo, como los que está acostumbrado a hacer.



Y como Trump se portó bien y hasta le echó porras a López Obrador, pues todo salió insospechadamente bien, ya que hasta permitió que el tabasqueño hablara de respeto y dignidad en el trato.



Así AMLO, salió sin raspón alguno y bien posicionado entre sus simpatizantes de aquí y de allá y muy por encima de los malos augurios.



Eso hizo señalar a su ácido crítico interno el diputado de Morena Porfirio Muñoz Ledo que con su discurso ante Trump, López Obrador se había ratificado como estadista.



Y a Ricardo Monreal, el principal porrista de AMLO, desde el Congreso, le permitió decir que el mandatario mexicano estuvo a la altura de las expectativas del país.



El zacatecano reflexionó que fue de tomarse en cuenta que desde las filas del Partido Demócrata, esencialmente desde la perspectiva del precandidato presidencial Joe Biden, ex vicepresidente de EU con Barack Obama, considerara que si triunfa en noviembre habrá la necesidad de que Estados Unidos y México trabajen juntos, colocando en el centro de esa relación, la dignidad humana.



Monreal aprovechó para informar que en los próximos días se recibirá en el Senado el informe del viaje de AMLO y se citará al canciller Marcelo Ebrard y a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, para que en la Junta de Coordinación Política expliquen a los coordinadores parlamentarios en el Senado y a otros senadores de los logros alcanzados.



Adelantó una felicitación al presidente López Obrador y el reconocimiento del Senado al presidente Donald Trump y de paso a los mexicanos que radican en Estados Unidos, así como a los medios de comunicación que hicieron la cobertura con profesionalismo.



Consideró que en su balance de esta visita se logró conciliar dos posiciones ideológicas, lo que permitió que ambas naciones profundicen sus relaciones, basado en el entendimiento mutuo.



Por lo demás, se puede concluir que el viaje se realizó dentro de la culminación de una especie de luna miel entre sus presidentes, quienes a lo largo de sus mandatos no han dejado de echarse flores mediáticas y diplomáticas y agradecerse mutuamente por los servicios correspondidos.



Es público el agradecimiento de Trump a AMLO por haber destacado 25 mil agentes de la Guardia Nacional en la frontera de México con Centroamérica, lo que ha logrado abatir casi a cero el flujo de migrantes de la región hacia Estados Unidos.



Un tema por resolver entre ambos es la política de abrazos no balazos y no captura ni extradición de jefes del narco, que aplica López Obrador.



Trump ya adelantó que en cualquier momento él puede cambiar esa estrategia al declarar a los cárteles de la droga en México como terroristas, lo que le permitiría actuar directamente contra éstos en territorio mexicano.



Mientras tanto, y pese a declaraciones en contrario vertidas por los dos en el pasado, Trump y López Obrador subrayaron su respeto mutuo y el trabajo que ambos realizan para impulsar la creación de empleos, fortalecer la economía y mejorar las condiciones laborales, objetivos que permitirá, dijeron, dentro del esquema del T-MEC.



El mandatario norteamericano reconoció el apoyo de AMLO para poner orden en la frontera con EU a través también del despliegue de agentes de la Guardia Nacional, al tiempo de reconocer ahora ’la gran labor de los migrantes mexicanos en Estados Unidos como grandes negociantes y seres honorables.’



No los pelaron los medios de EU



Como suele ocurrir con estas visitas, los más importantes medios informativos de EU no reflejaron en sus espacios y paginas la visita de AMLO a Washington.



Apenas uno, The Washington Times (considerado un medio de la ultraderecha, propiedad de la secta Moon), colocó una información del encuentro AMLO-Trump en su primera plana.



The Washington Post, el diario más importante de la capital norteamericana y propiedad de Jeff Bezzos, dueño también de Amazón, relegó la nota a su página 12.



The Wall Street Journal, el diario con el mayor tiraje en EU, apenas metió una foto sin mayor relevancia en la tercera columna de su primera plana, sin ningún texto informativo en el resto de su edición.



Para el diario inglés Financial Times no existió el encuentro.



Y la versión internacional de The New York Times tampoco publicó nada de la visita y dichos ni fotos de Trump ni de AMLO.



En su edición local mandó la información a la página 13.



En cambio, publicó dos informaciones sobre el crimen organizado en México.



El País, en su versión española, colocó la información del encuentro en su segunda página.



En México, salvo dos o tres diarios de los más de 20 que se distribuyen en la capital, todos le dieron su espacio principal. Ninguno, desde el punto de vista crítico.



Senado, tras el establecimiento del ingreso básico



’Un Estado democrático debe ser responsable de garantizar la subsistencia de los grupos más vulnerables de la sociedad’, afirmó ayer Ricardo Monreal al abrir un foro a distancia de legisladores latinoamericanos.



Liderado por la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, el encuentro incluyó a senadores y diputados de Costa Rica, Chile, Uruguay, Colombia, Argentina, Brasil y otras naciones del continente, quienes debatieron y expusieron sus experiencias en la implementación de un ingreso básico en la región.



En su intervención inicial, el zacatecano consideró que el Estado mexicano ha reconocido la necesidad de este ingreso desde hace ya tiempo y ahora, con programas profundos de política social, de combate a la pobreza extrema, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha quintuplicado o más el apoyo y el ingreso a las familias más vulnerables.



’Pero la pandemia ha generado una situación inesperada… esta crisis de salud planteada, inesperada, dolorosa, devastadora, está provocando una auténtica tragedia humana en la vida de todos, pero fundamentalmente de los grupos más desprotegidos que viven pobreza extrema y que padecen la inseguridad alimentaria’.



El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado reconoció que el impacto económico y social de la pandemia será devastador para amplios sectores del continente que pudiera significa un aumento inmediato de 35 millones más de pobres.



’El ingreso básico universal, nosotros como mayoría legislativa y como presidente de la Junta de Coordinación Política, me parece pertinente y me parece prudente que discutamos fórmulas que puedan unificar la política social o que puedan incorporar nuevos esquemas de política social frente a la pandemia.



’El único problema, tenemos que buscar de dónde provienen los ingresos para fortalecer este programa enorme, en el cual yo comparto y coincido, he escrito sobre esto, sobre el ingreso básico universal y me parece que es pertinente entrar a la discusión, en nuestro país y en todo el mundo, porque los efectos de la pandemia van a ser dolorosos y van a ser devastadores en nuestras economías regionales, en todo el mundo’, precisó.





