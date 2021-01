’Me sentí violentada’: Joven acosada por Vicente Fernández reacciona a video viral en TikTok

Recientemente se volvió viral un video de TikTok en donde se muestra una foto de Vicente Fernández, quien posa para la cámara al lado de varias mujeres, pero lo que llamó la atención fue que en dicha imagen se observa que el Charro de Huentitán le toca un seno a una de las jóvenes que están junto a él. Dicha imagen ha causado controversia, ya que muchas personas han criticado que el cantante toque a la joven sin su consentimiento. Tras la polémica, la joven que fue acosada por Vicente Fernández rompió el silencio y reaccionó a la publicación viral de TikTok.



En un video, el cual fue retomado por el programa De Primera Mano, la joven habló sobre la foto que se tomó con Vicente Fernández. ’Esta foto la tomaron en el 2017, la razón por la que mi expresión se ve tan tranquila no es porque me gustó (que la tocara), más bien fue porque no me di cuenta que su mano estaba ahí hasta que vi las fotos con mi mamá’, contó. La joven mencionó que no se percató que Vicente Fernández le había tocado un seno debido a que en esa ocasión llevaba puesto un brassier con relleno.



’Yo estaba usando un brassier con relleno y es muy difícil sentir algo sobre todo porque estaba en la parte de abajo, no me di cuenta hasta que vi la foto e hice zoom’, explicó la joven. La chica comentó en el video que se siente enojada y violentada por Vicente Fernández por haberla tocado. ’Me sentí violentada, enojada con el señor y todos lo están defendiendo. Manejo mis traumas con humor y sarcasmo, cada quien tiene sus mecanismos de defensa, pero lo hago sentir como sino fuera para tanto’.



Finalmente, la joven, de quien se desconoce su nombre, dijo que Vicente Fernández no debió de haberla tocado y que lamenta que muchas mujeres sean acosadas. ’No me importa que sea Vicente Fernández, él no debió de haber tocado mi cuerpo sin mi permiso, sobre todo en esa área. Estoy segura que muchas mujeres han experimentado lo mismo’, finalizó.