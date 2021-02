Me Too se suma en apoyo a víctimas de Félix Salgado, presunto responsable de violencia sexual

febrero 8, 2021



Ante la negativa de que Félix Salgado sea precandidato a la gubernatura de Guerrero al ser señalado como presunto responsable de violencia sexual, el movimiento Me Too decidió mostrar su apoyo a las víctimas del precandidato de Morena.



’Me Too es un movimiento de apoyo a las víctimas de violencia sexual y ante los recientes sucesos contra Félix Salgado Macedonio, el movimiento se une a las denuncias contra este depredador sexual’, mencionaron a través de un mensaje en Twitter.



Con los hashtags #UnVioladorNoSeraGobernador y #MeTooFelixSalgado el recién surgido movimiento aseguró que no descansaran hasta impedir que Salgado sea removido como precandidato y se investigue conforme a la ley todas las acusaciones en su contra.



Hasta el momento existen al menos tres denuncias en contra de él y la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena determinó el 22 de enero admitir el proceso sancionatorio contra Salgado Macedonio.



Pese a que hay denuncias que ya cuentan con más de 10 años, el movimiento feminista reiteró que seguirán exigiendo justicia para evitar que ninguna mujer vuelva a ser agredida por el precandidato.



’Si no hay justicia para las víctimas que no haya paz para los agresores. Nunca más una mujer, ni una niña agredida por Félix Salgado’, precisaron.