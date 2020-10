Mediante un foro abierto se buscará conciliar propuestas para la reactivación de la gran Ciudad de México

+Urgente la recuperación económica de la CDMX



CIUDAD DE MEXICO .- Funcionarios, Sindicatos, partidos políticos legisladores e integrantes de la sociedad civil buscaran mediante un Foro abierto conciliar propuestas para la reactivación económica de la Gran Ciudad de México.



La COPARMEX CDMX, organismo empresarial, realizará un foro de una semana que tendrá como objetivo elaborar una agenda de propuestas para la reactivación económica en la CDMX



Con la participación de autoridades del Gobierno de la Ciudad, legisladores locales, alcaldes, presidentes de partidos políticos, sindicatos de trabajadores y de la Organización Internacionales del Trabajo (OIT), COPARMEX Ciudad de México buscará encontrar las mejores acciones para impulsar la recuperación económica y de los empleos formales en la Capital.



Todos estos actores se reunirán durante una semana en el foro Propuestas para la Reactivación Económica, que se presenta como la respuesta de la COPARMEX en la Capital para enfrentar en unidad el reto que implica la reactivación económica y el salvamento de los empleos. (Programa anexo)



Y es que la Ciudad de México ha sido una de las entidades más duramente golpeadas, tanto por el número de personas afectadas por el COVID-19, como por la caída de la actividad económica y la pérdida de los empleos formales, los cuales ya se cuentan en más de 218 mil, y esto significa que 1 de cada 4 empleos perdidos en el país le corresponden a la Ciudad de México; esto en el sector comercio ya es 1 de cada 2.



Sin embargo, desde el punto de vista de COPARMEX CDMX, esta preocupante situación ya está sobre-diagnosticada y por tanto se demanda de todos los actores y sectores políticos, económicos y sociales hallar en unidad las mejores acciones de política pública que ayuden a revertir la crisis económica provocada por la contingencia sanitaria.



Así, el foro Propuestas para la Reactivación Económica que se realizará del 12 al 15 de octubre de 17:00 a 19:00 horas de manera virtual, convocará a diversas voces para que, en la pluralidad, se puedan encontrar soluciones que ayuden a salvaguardar las empresas y los empleos formales en la Ciudad Capital.



Este foro se realizará de manera virtual y podrá ser seguido a través del canal de YouTube de COPARMEX CDMX (https://bit.ly/30Ldypv) y de la página de Facebook de nuestro Centro Empresarial (https://www.facebook.com/CoparmexCDMX)....



UTILIZAR LOS RECURSOS DE LOS TRABAJADORES EN EL INFONAVIT SIN INTERMEDIARIOS



La iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit presentada por el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el 6 de octubre de 2020 busca reducir el costo de la vivienda, eliminar intermediarios y empoderar a los dueños del capital para aumentar la fuerza de su capital.



Según una tarjeta informativa señala que la iniciativa de reforma a la Ley del Infonavit que envió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados el pasado 6 de octubre refuerza la importancia de las y los trabajadores para el Infonavit y para el Gobierno de México, abriendo nuevas posibilidades para que usen su dinero para incrementar su patrimonio de vivienda, con total libertad, sin intermediarios y a la medida de sus necesidades.



Asimismo, esta reforma beneficia la competencia en el sistema de financiamiento hipotecario al permitir al Infonavit ofrecer más soluciones para los derechohabientes.



Relevancia de la reforma



Señala que por el bien de todos, en el Infonavit tenemos que terminar de poner primero a las y los trabajadores de México, empezando por quienes menos tienen. Esto es crucial cuando se trata de recursos públicos, pero es impostergable cuando se trata del ahorro propio de los trabajadores.



La reforma dará mayor libertad a los trabajadores para usar su dinero como más les convenga: comprar casa o terreno, construir o remodelar a la medida de sus necesidades, o usar su ahorro como garantía para tomar el crédito con el Infonavit o con otra institución si así lo prefiere el propio derechohabiente.



La reforma dará más información a los trabajadores para que escojan la casa que más les guste y convenga: casas en la ubicación de su preferencia, construidas con los materiales adecuados para el clima de su región y con los servicios y espacios públicos más adecuados para sus familias y dará más tranquilidad a los trabajadores de que recibirán directamente su dinero, y que estarán protegidos de intermediarios nocivos como los coyotes, los desarrolladores abusivos y la publicidad engañosa.



Modificaciones que plantea la iniciativa de reforma



Se reforma el artículo 3 para que puedan usar su dinero de la subcuenta de vivienda para comprar un terreno o suelo para construir su casa.



• Se reforman los artículos 41 y 50 para agregar específicamente el derecho de los trabajadores a recibir el monto de su crédito directamente y sin intermediarios y se reforma el artículo 42 para que puedan:



 Usar su crédito para comprar un terreno o suelo



 Autoproducir su casa en un terreno de su propiedad



 Pagar pasivos relacionados con vivienda y



 Refinanciar un crédito ya adquirido con alguna otra institución financiera.



• En el artículo 42 también se agrega un párrafo que deja muy claro que el Infonavit establecerá las condiciones para garantizar la libre elección del crédito que más convenga a los intereses del trabajador.



• Los artículos 43 y 47 se modifican para:



Armonizar la ley y que todas las garantías ya existentes para la compra de una casa a través de un crédito también existan en el caso de que se quiera comprar un terreno o suelo y



No limitar a dos el número de crédito que puede adquirir un trabajador a lo largo de su vida laboral y permitir al Infonavit prestar más de una vez a sus derechohabientes….



EL CONFINAMIENTO DETONÓ UN MAYOR CONSUMO DE MARIHUANA Y ALCOHOL EN JÓVENES



El confinamiento activó un aumento en el consumo de marihuana y alcohol entre jóvenes que cursan estudios en los niveles medio superior y superior de México y América Latina, alertó el doctor Alfredo Nateras Domínguez, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).



’Hubo un trastocamiento muy fuerte del tiempo, ya que a pesar de las clases o las actividades virtuales, los muchachos no están saliendo con sus amigos ni van al gimnasio o a lugares de esparcimiento, lo que ha provocado que cambien sus rutinas, desayunen o coman tarde, se desvelen y no tengan tareas fijas; esto causó un incremento en el uso como una manera de aminorar el encierro, la ansiedad, la tensión, el estrés, la incertidumbre, el miedo o incluso el duelo por la pérdida de familiares o personas cercanas’.



Al participar en el programa UAM, Responsabilidad social frente al COVID-19 –que transmite la radiodifusora de la Casa abierta el tiempo todos los miércoles, a las 12:00 horas– expuso que adquieren sobre todo mezcal, tequila y cerveza; en el caso de las drogas ilegales, los medios para obtenerlas han sido las redes sociodigitales y los servicios de mensajería a domicilio, así como los amigos o gente cercana que funge como distribuidora.



El académico de la Unidad Iztapalapa señaló que también se ha intensificado la violencia de género y el embarazo en adolescentes –problema este último de salud pública en México relacionado con el acoso sexual y la violación– ante los conflictos en el espacio donde la juventud está resguardada, que suele ser reducido o con características de hacinamiento.



La investigación Diferencias sociales, emociones y uso de drogas en jóvenes en el encierro, desarrollada por el doctor Nateras Domínguez, reveló que aun cuando hay tensiones –sobre todo con las figuras parentales– se ha dado una revalorización de la familia, no sólo en términos reales, sino simbólicos, ya que padres y hermanos representan y significan un punto de acogida cuando se tienen dificultades.



’Hasta el momento llevamos casi 30 entrevistas de manera virtual y los encuestados aseguran que ante un problema acuden a la familia; algunos que vivían con compañeros de piso o rentaban un departamento, dada la situación de la pandemia regresaron a la casa paterno-materna porque en su imagen saben que la parentela estará ahí’.



El coordinador de los tomos I, II y III de la publicación Juventudes sitiadas y resistencias afectivas reconoció que existe una paradoja, porque se conocen datos respecto de que la familia puede ser el enemigo número uno de niños y jóvenes, debido a que cuatro de cada diez observan la violencia en casa y seis de cada diez la padecen, pero ’algo les está pasando en términos de reflexiones internas, por lo que se prevé que los primeros cambios sean a nivel individual, ya que los muchachos están muy confrontados por la situación actual’, expuso en la emisión conducida por Carlos Urbano Gámiz.



El especialista en temas de cultura e identidades juveniles considera importante que los padres o tutores los acompañen en sus vivencias y procesos, haciendo presencia para estar atentos a las problemáticas y mostrar empatía.



Ante la pérdida de un ser querido sugirió buscar estrategias para que los jóvenes puedan hacer una especie de ritual privado que les permita despedirse y evitar un duelo abierto.



Además ’es necesario recordarles que esta situación es pasajera y reconocer los valores que tienen, además de resignificar el espacio educativo presencial que es insustituible como un sitio de sociabilidad donde no sólo se aprenden conocimientos, sino de la vida’.



UAM, Responsabilidad social frente al COVID-19 es transmitido todos los miércoles, a las 12:00 horas, por UAM Radio 94.1 FM; en esta ocasión, el tema fue Situación de los jóvenes durante la pandemia….



