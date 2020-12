Médica Azucena Calvillo fue torturada por Fiscalía de Durango para incriminarla por homicidio, acusa el PT

Diputados del Partido del Trabajo acusaron a la Fiscalía de Durango de torturar y amenazar a la médica Azucena Calvillo Carrillo, acusada de intento de homicidio de un paciente, dentro de una clínica.



Calvillo Carrillo, quien ya enfrenta su proceso en libertad, es acusada de intento de homicidio calificado en contra del magistrado Héctor Emmanuel Silva Delfín, cuando este se encontraba hospitalizado como paciente COVID por las autoridades.



Incluso, los legisladores petistas señalaron que la doctora fue amenazada con asesinar a su hija y a su esposo sino firmaba una declaración incriminándose por el caso.



’El lunes por la noche cuando la doctora Azucena abandona su turno y va rumbo a su casa fue secuestrada por elementos de la Fiscalía General de Durango, la llevaron a una casa que se supone que fue de seguridad y ahí la interrogaron sobre el paciente, la torturaron psicológica y físicamente y le comentaron que si no firmaba la declaración de que ella intentó asesinar al magistrado matarían a su hija y a su esposo’, narró el diputado Alfredo Femat Bañuelos, quien dijo conocer a la médica desde hace varios años.



El legislador dijo que cuando el magistrado hospitalizado presentó problemas de oxigenación estaba acompañado por su hermana, quien habría tenido diferencias con la médica Calvillo Carrillo.



’En ese momento el paciente estaba acompañado por su hermana, la doctora Velia Patricia Silva Delfín, quien a su vez es delegada del Seguro Social en Tamaulipas, ella que lo acompañaba, de hecho estaba protegida con el equipo reglamentario’, afirmó Femat.



Los diputados pidieron a la Fiscalía General de la República atraer el caso al considerar que no hay condiciones en Durango y responsabilizan a la fiscal estatal, Ruth Medina Alemán, 'y a sus gorilas vestidos de policías de cualquier cosa que le pueda pasar a la doctora'.