Medicamento probado en hurones evita que coronavirus se propague en 24 horas

Un antiviral por vía oral, molnupiravir, desarrollado por la Emory University en Atlanta, Georgia, Estados Unidos, logró evitar por completo que hurones infectados con coronavirus lo propaguen dentro de las 24 horas de recibir la primera dosis, informan medios estadounidenses.



CBS46, estación de televisión afiliada a CBS, reportó que el medicamento se está probando principalmente en hurones, relacionados con la familia de los visones, que se sabe que propagan el vector rápidamente de manera similar a los adultos jóvenes. A los hurones infectados se les administró el fármaco y después de 20 horas se suprimió el virus.



Los hurones infectados que habían tomado la droga no pudieron transmitir el virus a otros no contagiados que vivieran en las mismas jaulas que ellos, menciona el doctor Richard Plemper, quien dirige el equipo de investigación.



Declaró que esto no es un reemplazo de una vacuna, sino otra posible opción de tratamiento. Según el medio, el fármaco se encuentra actualmente en ensayos clínicos de fase 2 y 3 para determinar su eficacia.



jabf/lsm